Appréhension. Les ménages commencent à ressentir la rareté du riz makalioka sur le marché. Ce type de riz local reste très apprécié et consommé, en dépit de son prix élevé et la disponibilité de près de 500 000 tonnes de riz importé, en 2017. Rien qu’avant les fêtes de fin d’année, le makaolika se vendait à pas moins de 700 ariary le gobelet, entre 680 et 740 ariary pour le riz rouge type « vary mena » et 650 ariary pour le riz type « Dista » ou « Tsipala » dans la capitale et ses environs. Le local se vendait à pas moins de 800 ariary, voire 1000 ariary, dans les régions Diana et Sava, entre autres.

Ce prix continue de s’envoler. Le makaolika s’achète encore à 720 et 740 ariary le gobelet, depuis quelques jours, à Antananarivo. Le ministère du Commerce et de la consommation a averti les esprits malintentionnés, tentés de retenir du stock ou de profiter du passage du cyclone pour augmenter le prix. Mais le prix du riz local en général a tout de même pris de l’envol. « Le riz est loin d’être en pénurie, aussi il n’y a aucune raison d’augmenter le prix », a alors rassuré ce département.

Alternative

Faudra-t-il pourtant reconsidérer cette assurance du ministère vu la coupure sur la RN44 au niveau d’Amboa­sary gare suite au passage récent du cyclone ? « Le transbordement au niveau du pont nous contraint de majorer les frais de transport », indique un camionneur.

La région Alaotra Mangoro, où le makaolika est cultivé, ne l’a plus commercialisé depuis le mois dernier. « Cette rareté du makaolika peut s’expliquer par le fait que la campagne rizicole pour le makaolika commence en mai pour se terminer en décembre. Les riziculteurs entament déjà, en ce mois de janvier, la plantation de nouvelles cultures de ce type de riz », explique Andriniaina Randriamiaramahefa, directeur régional du Commerce et de la consommation pour Alaotra Mangoro.

« Seulement, je ne peux encore donner un chiffre exact sur la production du makaolika en particulier, mais je peux avancer que 250 000 tonnes de riz local, tout type confondu, ont été commercialisés en 2017. Ils ont été de 510 000 tonnes en 2016 », ajoute-t-il. Le makaolika se fait rare à Ambatondrazaka, où le prix du kilo est actuellement de 1980 ariary, alors qu’il était de 1200 à 1300 ariary au mois de novembre.

La consommation locale d’Alaotra Mangoro absorbe près de 60% de la production totale, tout type de riz confondu. Ce chiffre justifie également la rareté du riz local. En outre, 150 tonnes de riz import ont également été injectés dans la région Alaotra Mangoro, en 2017. Toujours est-il qu’avec le « vary aloha », ou riz de la première saison, du riz type « vary gasy », va bientôt inonder le marché et à bon prix car il se vend à 500 ariary le gobelet à Ambatondrazaka.

