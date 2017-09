La production de miel peut rapporter beaucoup. D’autant plus que la présence d’abeilles constitue une preuve d’environnement sain.

Apiculture résiliente. Le miel provenant de la formation végétale, et issu du nectar des forêts de palétuviers, de la côte du Menabe a bon goût.

« Le miel de mangrove a un goût caractéristique. Il est extrêmement clair, d’une saveur sucrée et se cristallise très vite », rapporte le site lemielsauvage.com.

Razeny, un pêcheur d’Antanandahy, un village au bord de la Tsiribihina, dans le Menabe, et son groupement de pêcheurs, convertis en apiculteurs, ont vendu la totalité de leur production de miel du delta de la Tsiribihina au cours des trois journées de la troisième

édition de la foire « Reniala Menabe », du 31 août au 2 septembre à Morondava.

« L’apiculture apporte un complément d’argent important. Elle paie l’éducation de mes cinq enfants. Je pêche en mer le matin et je m’occupe de mes huit ruches l’après-midi. Mes ruches produisent entre quinze et vingt litres chacune, à 10 000 ariary le litre », explique-t-il.

À l’origine, Razeny est un pêcheur vivant essentiellement de ses produits halieutiques. Mais le changement climatique a quelque peu chamboulé son activité principale.

Résilience

« Les conditions climatiques ont vraiment changé. Il y a beaucoup plus de vents en mer et moins de poissons. Pêcher en haute mer est devenu plus difficile pour les petits pêcheurs comme moi », souligne-t-il.

Il s’est alors adapté en produisant du miel de mangrove. Il fait remarquer que la conservation et la gestion durable des forêts de mangroves sont le cœur de l’économie du miel dans la région Menabe. Son groupement compte aujourd’hui dix membres et bénéficie de formations en apiculture depuis 2012 par l’ONG Saragna qui œuvre dans la sécurité alimentaire et l’environnement dans le Menabe. Ces formations sont, jusqu’à ce jour, dispensées par la Fédération des paysans de la régionMenabe, FITAME (Firai­santsoan’ny Tantsaha Menabe), avec l’appui du WWF.

Mirana Ihariliva