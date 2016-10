Les Mauriciens font moins de bébés. Au rythme démographique actuel, la population de l’île chutera de 21,31% d’ici à 40 ans. Une véritable bombe à retardement !

Et à moins qu’on arrive à les désamorcer à temps, les dégâts provoqués par ce recul de la fécondité seront considérables à tous les points de vue. Voilà le challenge qui attend ceux qui planchent sur la Vision 2030.

En l’absence d’un suivi de l’évolution de la population, la réaction face à ce dysfonctionnement et au phénomène du vieillissement de la population a été très timide jusqu’ici. L’on se souvient de l’appel lancé par le ministre de la Santé, Anil Gayan, lors d’un atelier de travail. «Il est nécessaire de sensibiliser les Mauriciens à la nécessitéd’avoir plus d’enfants», avait-il lancé.

Encore faut-il comprendre les raisons du repli du taux de reproductivité sous le seuil de remplacement des générations. De 2,1 enfants par femme, il est descendu à 1,4. Certes, il y a la réussite du programme de contrôle des naissances, mais d’autres facteurs découragent également les couples à avoir des enfants.

Vieillissement

La génération Y, qui est en train de redessiner les contours de l’économie

mondiale, semble avoir d’autres priorités que celle qu’on veut lui imposer. Pourtant, il faudra trouver des arguments solides pour la sensibiliser aux dangers associés au vieillissement de la population, tout en tenant compte d’une perception bien répandue : élever un enfant coûte cher.

© lexpress.mu