La journée mondiale de la démocratie a été célébrée hier. L’occasion de révéler le classement de chaque pays sur la base de « l’indice de démocratie ». Pour cette année 2016, Madagascar se positionne au 103e rang. La Grande île accuse une régression de quatre places par rapport à l’année 2015.

Le classement de l’année dernière plaçait Mada­gascar à la 99e position, avec une note de 4,85 sur 10. En 2014, la Grande île a déjà tenu la même place, mais avec une note de 4,42. Selon les critères de « l’indice de démocratie », les États qui obtiennent une notre entre 4 et 6 sur 10 sont titrés de « régimes hybrides ». Étant donné le recul de son classement pour cette année 2016, il est fort probable que la note malgache soit moins bonne que celle des années précédentes. Avec une note en dessous de 4 sur 10, un pays est, pourtant, considéré comme « un régime autoritaire ».

Le classement de « l’indice de démocratie » concerne 167 pays et se base sur soixante critères répartis en cinq volets, qui sont « le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique ».

Garry Fabrice Ranaivoson