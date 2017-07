Cette démission soulève la question de la continuité des négociations avec les bail­leurs. Au FMI de rassurer sur les bonnes relations avec le gouvernement.

Pour les bailleurs de fonds, c’était un homme de confiance. Gervais Rakotoarimanana est l’un des principaux artisans de différents accords avec les partenaires techniques et financiers. En deux ans et demi à la tête du ministère des Finances et du budget, il a réussi à boucler des financements à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Plus d’un se demande actuellement quant à la continuité de ces projets.

« Comme nous travaillons avec un gouvernement élu démocratiquement et non pas avec une personne en particulier, le départ du ministre ne devrait pas affecter les relations entre nos institutions respectives ainsi que le programme de travail du gouvernement auquel nous apportons notre appui financier et technique. Des progrès notables ont été réalisés jusqu’ici et nous sommes confiants que ce sera le cas avec la nouvelle équipe », a réagi Patrick Imam, représentant résident du Fonds monétaire international (FMI) à Madagascar.

Gervais Rakotoarima­nana lui-même l’a confirmé dans sa déclaration faite à la presse hier. Celui-ci reste très optimiste sur la continuité du programme Facilité élargie de crédit (FEC) conclu avec le FMI. « La performance enregistrée par Madagascar au cours de ces derniers mois permettra d’obtenir le décaissement de la troisième tranche du programme FEC après une mission d’évaluation au mois de septembre », a déclaré le ministre démissionnaire dans son discours, hier.

Manque de soutien

Le 29 juin, le conseil d’administration du FMI a approuvé le versement de la deuxième tranche du programme dont bénéficie le pays au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC), avec un montant de 86 millions de dollars, soit plus que les 42 millions de dollars convenus initialement. Le ministre des Finances a été l’un des principaux artisans de cet accord. C’est lui qui devait chapeauter la mise en œuvre des principales réformes convenues dans le cadre de cet accord. Mais « le manque de soutien aux reformes qu’il avait menée » l’a obligé à prendre ce départ précipité.

La gestion minutieuse de la caisse de l’État, son intransigeance et sa droiture lui ont permis de gagner la confiance des bailleurs de fonds, notamment celle de la Banque mondiale et du FMI. « Les contribuables doivent s’estimer chanceux d’avoir un ministre des Finances qui défend leurs intérêts », soutenait, il y a quelques mois, Patrick Imam dans les colonnes de L’Express de Madagascar. Tout le monde se souviendra de la déclaration de Coralie Gevers de la Banque mondiale devant le choix difficile du gouvernement en privilégiant le social plutôt que d’injecter de l’argent dans les caisses de la Jirama.

Lova Rafidiarisoa