Dans la poursuite du chantier de la dématérialisation des procédures administratives, le Trésor public a mis en place le SIG-OC.

Contribuer à l’amélioration de la bonne gouvernance et la transparence de gestion. Tel est l’objectif principal du «Système intégré de gestion des opérations de change» (SIG-OC). Il s’agit d’un système informatisé qui consiste en l’information et l’automatisation du processus de traitement des dossiers liés au change. « La création du SIG-OC a été décidée pour pallier aux diverses limites observées dans le traitement des dossiers sur support papier », a indiqué le directeur général du Trésor Public, Herivelo Andriamanga, hier en marge du lancement officiel du sig-oc, à Antani­narenina.

Initié en 2016 au niveau de la direction des opérations financières/service de la finance extérieure (Finex), c’est à partir du 1er septembre que le volet «domiciliation Import et Export» du SIG-OC sera intégralement opérationnel et accessible pour tous les opérateurs, nous a-t-on communiqué, hier lors du lancement officiel du système auprès de la direction générale du Trésor, à Antani­narenina.

Avantages

Pour l’heure, le Finex traite des dossiers sur support papier émanant des usagers, et exploite les comptes rendus envoyés par les banques et les bureaux de change relatifs aux domiciliations des opérations d’importations et d’exportations, aux transferts et aux allocations de voyage.

« Ce dispositif présente plusieurs avantages car il permet, entre autres, le suivi en temps réel des opérations de change, l’obtention de statistique en temps réel et facilite la détection des infractions à la réglementation de change », a souligné le DG du Trésor.

À titre d’exemple, «le délai concernant le rapatriement des devises sera également disponible dans ce système. En ce sens, le sig-oc enverra des notifications auprès des opérateurs, une opération qui a été effectuée sur papier auparavant», a t-on compris lors de ce lancement officiel.

En outre, les opérateurs économiques figurent parmi les grands bénéficiaires des avantages de la mise en place de ce dispositif : «le sig-oc permet de déposer directement en ligne les demandes sans avoir à se déplacer auprès des banques», a poursuivi le DG du Trésor.

D’autre part, «La douane procédera au blocage des marchandises dans le cas où l’opérateur ne posséderait pas un compte au niveau du sig-oc», a indiqué Chuk Moi Tine, Chef de service auprès des Finex. Ainsi, « les opérateurs sont invités à l’inscription et à la création de compte SIG-OC. En outre, ceux qui ont déjà effectué des domiciliations au titre de l’année 2017, doivent se rendre auprès de leur banque domiciliataire pour la création de leur compte», a fait savoir la direction du Trésor. Environ quatre vingt mille dossiers de domiciliation liés aux opérations commerciales sont recensés chaque année au niveau du Finex, at-on apprit.

Soa-Mihanta Andriamanantena