Ceux qui avaient de la chance avaient droit à des coupures de courant intermittentes, hier. Dans beaucoup de quartiers de la capitale et de ses environs, la coupure avait tout simplement duré des heures, hier. À la grande colère des abonnés de la Jirama, la société de distribution d’eau et d’électricité, qui ne s’y habituent jamais, malgré les coupures répétées depuis l’arrivée au pouvoir de Hery Rajao­narimampianina.

Du côté de la Jirama, les responsables chargés de la communication sont injoignables pour donner des explications. Des avis de coupure ont été lancés pour l’intervalle du 20 au 26 octobre, mais il est difficile de croire que les coupures de dimanche qui avaient frappé quasiment toute la capitale et ses périphéries résultent des travaux d’entretien des réseaux de distribution. Hier, de 9h à 17h, il était prévu le remplacement des supports bois en béton de certains quartiers de la banlieue sud, ainsi que des travaux effectués par la Direction d’exploitation du réseau interconnecté (DERI) à la sous-station de Mandroseza.

Bodo Voahangy