Le délestage risque de s’éterniser. Face à cela, le gouvernement appelle enfin la population à faire contre mauvaise fortune bon cœur.

Le gouvernement change de langage. Devant un délestage qui empire de jour en jour, l’Exécutif n’ose plus avancer un calendrier précis sur le retour à la normale de l’électricité. Il appelle maintenant aux sacrifices de la population. « Il faut faire un choix entre une grande subvention et la réforme. Si nous avons choisi de mettre en place une politique de réforme, le résultat ne sera pas immédiat. Il faut se serrer la ceinture et résoudre le problème de manière durable et élargir le nombre de bénéficiaires », a fait savoir hier, le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonan­drasana, dans son bureau à Anosy.

Cette déclaration laisse penser à un changement de langage de l’Exécutif après des séries de discours stériles à propos de ce délestage. Ce phénomène continue de frapper de plein fouet plusieurs quartiers d’Antananarivo et ses environs ainsi que d’autres villes en province. Nombreux sont ceux qui se souviennent de la déclaration du chef du gouvernement « D’avoir donné des ordres aux responsables de la Jirama de mettre fin au délestage », en décembre. Les cinq minutes annoncées deviennent trois à six heures de coupure par jour.

Lueur d’espoir

La situation semble plus compliquée pour la Jirama. Ses difficultés financières laissent la compagnie dans l’incapacité de gérer convenablement ce problème de délestage. C’est pourquoi, elle continue de réclamer plus de subvention à l’État. En janvier, elle avait réclamé le triple des subventions prévues dans la loi des Finances, soit 750 milliards ariary. Et les problèmes climatiques aggravent encore la situation.

Toutefois, le Premier ministre laisse une lueur d’espoir pour les habitants de la ville d’Antananarivo et ses environs. « Le gouvernement fait de son mieux pour mettre fin au délestage. À l’heure actuelle, il est possible d’atténuer ce problème à Antana­narivo. La nomination du nouvel administrateur délégué à la tête de la Jirama entre dans ce sens. Ce haut responsable doit faire le choix sur le business plan pour mettre en place un mécanisme. L’objectif étant de résoudre le problème de gouvernance de la Jirama en trois mois, et en même temps, de lutter contre le délestage à Antananarivo », a lancé le chef du gouvernement.

La réforme de la Jirama est incontournable. Ce dossier de réforme fait partie des engagements de son équipe dans le cadre du programme Facilité élargie de crédit (FEC) avec le Fonds monétaire international (FMI). Dans sa lettre d’intention d’engagement dans le cadre du programme de la FEC, les autorités malgaches entendent restructurer la compagnie d’électricité et d’eau (Jirama) pour en faire une entreprise efficiente et en bonne santé financière.

En attendant toutes ces mesures, la population malgache doit encore vivre dans le noir. Chaque quartier a sa dose quotidienne de coupure de courant à raison de deux à trois heures le matin, et d’une durée similaire en fin de soirée. Parallèlement, les entreprises se voient obligées, du moins pour celles qui ont les moyens, de s’investir dans l’achat d’une source de production d’énergie. Dans ce sens, une bonne partie de leurs budgets est consacrée à l’achat de carburant. Ceux-ci varient selon les activités de l’entreprise. D’après le témoignage d’un chef d’entreprise dans le service informatique, « 10 millions d’ariary par mois sont consacrés au carburant ».

Lova Rafidiarisoa