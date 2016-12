Le chef du gouvernement a annoncé la fin des délestages, hier. Il n’est pas

le premier à avoir fait une telle déclaration et il ne sera pas non plus le dernier.

Enfin une réaction officielle. Le Pre­mier ministre Olivier Maha­faly s’est exprimé hier sur le délestage qui sévit dans plusieurs villes malgaches. Cette sortie médiatique a permis au chef du gouvernement de se justifier face à ce problème en alimentation en électricité. « J’ai donné l’ordre aux différents responsables qu’il n’est plus acceptable que ce problème de délestage revienne », avait-il déclaré lors d’une rencontre avec la presse en marge de la clôture de la session ordinaire de l’Assemblée nationale à Tsimbazaza.

Cette déclaration intervient après les séries de réunions entre les autorités et les fournisseurs de la Jirama. Selon des indiscrétions, « une société de distribution pétrolière a mis sur la table des carburants d’une valeur de cinq milliards ariary pour résoudre le problème d’alimentation en électricité en province et une autre s’occupera du cas d’Antananarivo et de ses périphéries ». Selon notre source, le ministère des Finances et du budget ainsi que celui de l’Energie et des hydrocarbures étaient entrés en négociation d’urgence avec ces opérateurs pour mettre fin au délestage dans la capitale.

Discours creux

Le Premier ministre Olivier Mahafaly n’est pas le premier à « donner le ton » pour mettre fin aux coupures intempestives d’électricité. Et il ne sera pas non plus le dernier. Sa déclaration ne serait qu’une communication politique pour impressionner l’opinion publique. Tout le monde se souvient des promesses présidentielles de résoudre ce problème après trois mois seulement de sa prise de fonction, mais le délestage fait toujours des siennes. Ce qui a obligé le gouvernement à trouver une solution d’urgence et à entrer en négociation avec ses fournisseurs, sans passer par des appels d’offres.

La situation financière ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Les subventions allouées par l’État à la société pour cette année 2016 sont déjà consommées.

Après le sommet de la Francophonie, les coupures de courant sont revenues en masse sur le réseau interconnecté d’Antananarivo. Selon les explications recueillies auprès du service de communication de la Jirama, le délestage actuel est dû à l’étiage. La pression de l’eau, à cause du problème de pluviométrie, n’arrive plus à faire tourner à plein régime les turbines des centrales hydroélectriques d’Andekaleka, Mandraka et Sahanivotry.

Lova Rafidiarisoa