Le gouvernement de combat semble baisser les bras face au problème de délestage. Aucune solution d’urgence n’a été évoquée jusqu’ici.

Trois ou six mois pour mettre fin au délestage. Ce discours Hery Rajaonarimampianina en décembre 2013 resterait à jamais gravé dans le mémoire des citoyens. Tout le monde croyait que cet expert-comptable dispose déjà entre ses mains les « solutions » pour faire face à ce problème énergétique qui sévit dans le pays à l’époque. A mi-parcours de son mandat, le problème semble empirer. Les coupures intempestives d’électricité continuent de frapper plusieurs quartiers d’Anta­nanarivo et ses environs au risque de s’éterniser. « Il faut voir si c’est un délestage technique ou économique », avait déclaré à Iavoloha le Chef d’État devant un parterre de journalistes avides de connaître les solutions d’urgence du gouvernement.

Entre un délestage technique ou économique, il n’y a pas de grandes différences pour les consommateurs. Les résultats sont les mêmes. La lumière fuit. Pour justifier ces coupures, les responsables avancent les problèmes financiers, problème d’étiage, panne technique, vétusté des infrastructures comme motifs.

Réunion d’urgence

Alors que la Jirama bénéficie d’une pluie d’aide financière de la part du gouvernement. Pour cette année, une subvention à hauteur de 300 milliards ariary soit près de 100 millions de dollars est allouée à la société énergétique. Et celle-ci ne s’arrête jusqu’à ce que la société énergétique ait une situation financière saine. « Avec une telle enveloppe, il est difficile de croire que la Jirama aura du mal à honorer ses factures », s’interroge un chef d’entreprise.

Avec ce retour en force du délestage, le gouvernement de combat semble baisser les bras. Les ministères concernés par ce problème ont tenu une réunion d’urgence hier avec la Jirama. Une communication à l’issue de cette rencontre expli­que tout simplement qu’il y aura un plan d’urgence dans trois jours. Depuis tout ce temps, nos « combattants » ne disposaient pas donc d’une tactique, d’un plan d’attaque et d’une stratégie bien définie pour vaincre cet adversaire.

De son côté le Président Rajaonarimampianina, même s’il a promis de mettre KO ce délestage en « trois ou six mois au plus », ne dispose pas non plus d’une solution dans l’immédiat. « 75% venant de l’énergie sur le marché dépendent des groupes électrogènes. Ce type d’énergie crève le budget de l’État. Le pouvoir est en train de chercher une source d’énergie renouvelable », a-t-il lancé en marge d’une rencontre à Iavoloha hier. La situation risque de s’éterniser.

Lova Rafidiarisoa