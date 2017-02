L’équipe dirigeante de la Jirama a choisi de renforcer sa commu­ni­cation auprès de ses abonnés. Elle rompt ainsi avec les mauvaises pratiques.

Pour étouffer le problème du délestage, la Jirama mise beaucoup sur la communication. La nouvelle équipe dirigeante ne lésine pas ainsi sur les moyens. Elle a fait appel à une agence de communication pour soigner son image. La compagnie d’eau et d’électricité rompt maintenant avec les mauvaises pratiques de la société, de rester muette comme une tombe devant les problèmes de délestage. La nouvelle équipe semble déterminée dans ses actions et ne veut plus laisser la place aux rumeurs, doutes, ou toute autre forme de spéculations en tous genres.

Pas plus tard qu’hier, la société a mis en avant les difficultés rencontrées par la société avec l’insuffisance de production d’énergie pour le réseau interconnecté d’Antana­na­rivo (RIA). Dans un communiqué publié à la presse, la Jirama explique les différentes actions à entreprendre pour combler le gap de production qui est de 64 mégawatts pour le réseau RIA. D’après cette publication, ce gap ne sera comblé qu’au mois de juin. Et pour rassurer ses abonnés, la Jirama promet aussi de publier le programme fixe de délestage pour Antana­narivo et ses environs à partir du 10 au 28 février. Une mesure que la société avait évité à tout prix, auparavant.

Avec les opérations menées actuellement, les dirigeants de la Jirama tentent d’obtenir l’empathie de ses abonnés face au délestage. Ils n’hésitent pas à faire profil bas et à reconnaître les erreurs de la société.

Attente

Dans une interview censée paraître dans des quotidiens tananariviens ce jour, dont L’Express de Madagascar a reçu une copie, Lanto Rasoloelison, le nouvel administrateur délégué de la Jirama reconnaît publiquement que la société d’Etat n’est pas à la hauteur des attentes des consommateurs. « Nous admettons sans complaisance nos défaillances pour offrir de l’eau et de l’électricité en qualité et en quantité suffisantes. Un déficit de communication regrettable est également à signaler de notre part. Les manifestations que vous avez évoquées symbolisent cette lassitude de la population. Toutefois, nous lançons un appel au calme pour qu’ensemble, nous puissions avancer avec des solutions palpables », a-t-il déclaré.

Pour faire sortir la Jirama du marasme actuel, le gouvernement a choisi d’entamer une série de réformes à travers le programme d’amélioration de la gouvernance et de l’opération du secteur de l’électricité (Pagose) avec l’appui de la Banque mondiale. Pour mener à bien cette restructuration, le pouvoir en place avait nommé Lanto Rasolo­eli­son à la tête de la société. Depuis sa nomination, tout le monde attend des mesures concrètes dans la résolution du problème de la Jirama, notamment le délestage.

Lova Rafidiarisoa