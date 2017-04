Près de deux cents personnes ont pris en étau le siège et la centrale de la Jirama, hier. Des délestages ainsi que des vols de compteurs ont mis le feu aux poudres.

Une insurrection contre la Jirama a mis en ébullition le chef lieu de district de Vohémar dans la matinée d’hier. Dans la matinée aux alentours de 8h30, près de deux cents villageois, en état d’énervement, ont assiégé le bureau de la compagnie de l’eau et de l’électricité à Andranomasibe I, ainsi que la centrale thermique à Andranomasikely I. Venus avec des cadenas, la horde de manifestants a cadenassé sept bureaux, dont trois au siège et trois autres dans le site hébergeant la centrale. La foule a, dans la foulée, fermé à double tour la citerne dans laquelle est emmagasiné le carburant faisant tourner les générateurs.

Les insurgés ont tenu leur manifestation, entre autres en raison des interminables délestages qui plongent dans le noir certains secteurs de la ville, souvent pendant deux, voire trois jours. « Malgré les délestages à n’en plus finir, les montants de nos factures montent en flèche. Lorsque les usagers s’adressent aux responsables en cas de problème, ils sont reçus dédaigneuse­ment, ce qui est sidérant », se désole Bejirofo Mondain, habitant d’Andranomasibe I.

« Comme si cela ne suffisait pas, des foyers sont victimes de vols de compteurs de consommation d’électricité. Jusqu’à maintenant, les auteurs courent toujours », poursuit-il en saisissant la balle au bond.

Affectations massives

En enfonçant le clou, les manifestants ont réclamé le remplacement du chef secteur et de l’ensemble de son personnel.

Malgré cette vive tension, aucun casse n’a été signalé. Aucune victime n’est à déplorer et les forces de sécurité n’ont procédé à aucune arrestation.

En fin de matinée aux alentours de 11h 30, au terme de pourparlers conduits par le chef du district de Vohémar, le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie ainsi que les attachés parlementaires du député et du sénateur, ont trouvé un terrain d’entente. Au bout de près d’une heure et demie de débat houleux entre les autorités et les représentants des manifestants, la réunion improvisée, organisée au stade municipal afin de débloquer la situation, s’est avérée fructueuse.

Vers midi, les meneurs de la manifestation ont déverrouillé les locaux cadenassés et les employés de la Jirama ont pu reprendre leur travail. Une accalmie a saisi la ville lorsque l’électricité a été rétablie.

« Pour ne pas envenimer la situation, au risque de provoquer de émeutes, nous avons privilégié les négociations plutôt que les méthodes répressives. Un déploiement a été néanmoins effectué pour une présence dissuasive », indique le commandant de la compagnie de la gendarmerie à Vohémar.

Le délestage qui sévit dans le district est à la fois d’ordre technique et économique. En panne depuis un certain temps, les deux générateurs fraîchement acquis qui supportent les besoins, des abonnés ont été suppléés par des groupes moins performants.

Andry Manase