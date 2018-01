Le rétablissement du passage sur certaines routes nationales ne sera possible que dans plusieurs jours. Plusieurs voyageurs ne peuvent circuler.

Gros dégâts. Le cyclone AVA a frappé fort sur les infrastructures routières et a causé des montées d’eaux, des inondations de routes et des éboulements. Ce qui rend tout passage impossible. La RN 2 présente des coupures en trois endroits différents, dont l’une entre le PK 217 et le PK 282, à Sahalavaina et Brickaville. Cette dernière a été « totalement submergée» comme le souligne un communiqué du ministère des Travaux publics. La seconde se situe au niveau du PK 317, entre Brickaville et Toamasina. Enfin, un éboulement coupe la route nationale, peu avant Anevoka Andasibe, entre les points kilométriques 136 et 140, en partant de la capitale.

Par ailleurs, le pont bailey de Vohiposa, qui vient récemment d’être installé sur la RN7, au PK 309, est complètement submergé par les eaux depuis samedi soir. « En raison de la montée des eaux sous le pont et aux alentours de l’infrastructure, nous avons décidé de suspendre la circulation à ce niveau », a fait savoir le chef de district. Ce qui rend la RN7, reliant Antananarivo à Toliara, impraticable jusqu’à nouvel ordre. La RN1, au niveau d’Ambatonapoaka , subit la montée des eaux et est impraticable depuis hier soir. Sur la RN44, le pont d’Amboa­sary gara, permettant de rejoindre Ambaton­drazaka, s’est écroulé.

Rétablissements

La RN34 a été également signalée coupée, au PK 13+200 et PK 14+400. La RN25, reliant les régions Haute Matsiatra à Vatovavy Fitovinany, a également

subi des dégâts au niveau du PK 36+100, rendant la circulation impossible depuis vendredi. « Aucune déviation n’est possible », a affirmé Razana­drakoto, chef de subdivision des Travaux publics à Ifanadiana. La rivière de Marivorano est sortie de son lit, submergeant les radiers et coupant la RN6 entre Mampikony et Port Bergé.

Le pont en béton de Mana­jeba a été emporté par les eaux. Des éboulements sont signalés sur la RN3, reliant Anjozo­robe, Mangamila et Maro­tsipoy. « La circulation sur la RN2 est revenue à la normale depuis hier soir, les eaux ont commencé à baisser », annonce-t-on à la Radio nationale.

D’autres endroits ne permettent encore que le passage des véhicules légers et des voitures 4×4. En outre, un communiqué du ministère des Travaux publics précise que « le ministre des Travaux publics, Eric Razafi­mandimby, a informé, lors de sa descente sur la RN 2, samedi, que l’entretien périodique entre Antananarivo et Marozevo se fera sous quinze jours et trente jours pour entretenir la route entre Ranomafana et Toa­masina ». Des envois de pont bailey et d’engins sur la RN25, la RN44 et la RN6 ont été effectués, hier. Les techniciens du ministère des Travaux publics sont indiqués travailler jour et nuit pour rétablir la circulation sur les routes nationales.

Mirana Ihariliva