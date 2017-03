Le pouvoir a rejoint la région Sava hier, pour constater les dommages d’Enawo. L’Exécutif, pour l’heure, ne semble pas pouvoir faire plus qu’affirmer sa présence aux côtés des sinistrés.

Réconfort. C’est ce que l’État semble pouvoir apporter aux sinistrés pour l’instant, étant donné l’ampleur des dégâts dans la région Sava. Trois jours après que la région Sava et les localités du Nord-Est aient été ravagées par le cyclone Enawo, une forte délégation du pouvoir Exécutif est descendue sur place. Conduite hier par Hery Rajaonarimampianina, président de la République, cette visite semble surtout une manière d’affirmer l’empathie et la solidarité des dirigeants envers les sinistrés, et de constater l’étendue des dégâts.

« Nous sommes ici pour vous dire que l’État est à vos côtés et va vous aider », a déclaré le Président. Durant sa visite à Antalaha, Maroan­tsetra et Sambava hier, le locataire d’Iavoloha a également appelé les responsables locaux, autant les élus que les représentants de

l’État, à « prendre leurs responsabilités pour défendre les intérêts de la population ».

À entendre les propos du président de la Répu­blique, diffusés dans le journal du soir de la Télévision Malagasy (TVM) hier, la directive donnée aux responsables est surtout pour anticiper toute velléité de personnes mal intentionnées de profiter de la situation, comme l’augmentation des prix. Il s’agit aussi de les amener à s’activer pour organiser les premières actions d’urgence.

Bien que le chef de l’État et l’équipe gouvernementale, composée notamment de Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre et ministre de l’Intérieur, aient été accueillis avec liesse par les habitants des localités sinistrés de la région Sava, voyant en leur présence « une visite providentielle », les ressources étatiques risquent d’être large­ment insuffisantes même pour juste combler les besoins d’urgence.

Réplique

Des chiffres transmis par des sources locales font état de plus de « cinquante cinq milles sinistrés », sans compter les ressources agricoles entièrement détruites, ainsi que les habitations et infrastructures publiques fortement défoncées par les rafales de vent, les pluies torrentielles et les inondations apportées par Enawo. Face à une population sinistrée, il a juste été dit hier que des vivres sont acheminés par bateau.

Aussi, la délégation présidentielle a mis l’accent sur la présence de l’État et sa prise de responsabilité. D’autant plus que la visite d’hier pourrait également être une manière de répliquer aux critiques qui ont fusé, pour avoir tardé à rallier les localités du Nord-Est de la Grande île en désolation, suite au passage du cyclone Enawo. Surtout que l’excuse d’attendre des temps plus cléments se sont effondrés, étant donné que le Système des Nations-Unies (SNU) a pris les devants jeudi.

La visite présidentielle d’hier à Antalaha, Maroan­tsetra et Sambava semble ainsi avoir également pour objectif de réconforter la population locale et combler des failles dans les réactions politiques du pouvoir. Elle aurait, néanmoins, permis aux décideurs étatiques de constater de visu l’ampleur des ravages du cyclone Enawo dans les zones où il a transpercé Madagascar avec des vents atteignant les 300 km/h. Cette descente sur terrain devrait les aider à décider des mesures à prendre pour gérer efficacement les urgences, et non pas seulement colmater les brèches.

Il faudra par ailleurs décider d’une stratégie de réhabilitation des infrastructures et de relance économique. Pour probablement préparer les esprits des habitants du Nord-Est à la difficulté de la reconstruction, le chef de l’État a déclaré : « Nous ne pouvons pas tout faire en une journée. Le pouvoir ne ménage pas ses efforts pour trouver les moyens de reconstruire le pays ou financer les projets structurants. Le Nord fait partie des principaux bénéficiaires de ces projets ».

Garry Fabrice Ranaivoson