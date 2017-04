À pied d’œuvre. Le Haut Conseil de la défense nationale (HCDN) sera incessamment fonctionnel. Le décret fixant l’organisation et le fonctionnement du secrétariat permanent à la Défense et à la Sécurité nationale (SPDSN) auprès du HCDN a été adopté pendant le conseil des ministres qui s’est tenu à Iavoloha, hier. Selon la loi 2016-056 qui régit l’attribution du HCDN, ce dernier est constitué d’un collège de membres, assisté par un secrétariat permanent à la Défense et la Sécurité nationale. Une sorte d’organe exécutif du Haut Conseil. « Le secrétariat permanent auprès du HCDN assiste ce dernier dans toutes les tâches attenantes à l’instruction des dossiers relevant des attributions du Haut Conseil, dirigé par un secrétaire permanent », selon la loi qui régit l’attribution du HCDN déclaré conforme à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle le 14 janvier 2017. Tout comme le HCDN, la composition de ce secrétariat permanent devrait comprendre, aussi bien des civils que des militaires.

Première session

L’exécutif a écarté l’idée d’un HCDN exclusivement militaire avec de nouvelles dispositions qui devraient être aussi appliquées à la composition du SPDSN. Ce Haut Conseil est composé de 13 membres du gouvernement, en l’occurrence le Premier ministre, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Finances et du budget, le ministre de l’Environnement et des forêts, le ministre des Mines et du pétrole, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Économie et du Plan, le ministre de la Pêche, le secrétaire d’État à la Gendarmerie et le secrétaire d’Etat à la mer. Présidé par Hery Rajaonarimam­pianina, président de la République et chef suprême des forces armées, le HCDN a déjà ouvert sa première session inaugurale à Iavoloha le 15 février 2017.

Juliano Randrianja