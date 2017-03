L’élection d’Anaclet Imbiki au sein du HCDDED attend toujours d’être validée. Le vote ferait l’objet d’une requête en annulation auprès du Conseil d’État.

Embarrassant. Élu par la Com­mission nationale indépendant des droits de l’Homme (CNIDH) pour le représenter au sein du Haut conseil de la défense, de la démocratie et de l’État de droit (HCDDED), Anaclet Imbiki attend toujours le décret de constatation de son élection.

Des indiscrétions indiquent cependant que la victoire du ministre de la Justice du temps de Didier Ratsiraka, ancien président, aurait chamboulé les plans de certaines personnalités au sein de la direction juridique de la présidence de la République. Une proche d’un des membres de cette entité a figuré parmi ceux ayant déposé sa candidature pour briguer le siège au sein du HCDDED, au nom de la CNIDH.

Une requête en annulation de l’élection d’Anaclet Imbiki au sein du Haut conseil de la défense de la démocratie et de l’État de droit serait même en instance auprès du Conseil d’État. Contacté, l’ancien garde des Sceaux affirme : « Je ne suis pas au fait des détails de cette requête, ni de ses motivations. Je n’ai appris cette intention de remettre en cause mon élection que par le biais des médias ».

Des membres de la direction juridique de la présidence de la République auraient pourtant fait le déplacement à la Commission des droits de l’Homme pour avoir des copies du procès verbal et des dossiers concernant l’élection de leur représentant au sein du HCDDED. Jointe au téléphone, Mireille Rabenoro, présidente de la CNIDH soutient elle aussi ne pas être au courant de cette démarche, ni de la requête devant le Conseil d’État.

Rallonge

Comme son nom l’indique, la CNIDH est censée être une entité indépendante. Certains déplorent cependant que l’un de ses premiers actes soient déjà contestés par des autorités politiques. Au-delà de l’intérêt particulier ou des calculs et ambitions politiques, le retard du décret de constatation de l’élection d’Anaclet Imbiki au sein du HCDDED rallonge le retard pris dans la mise en place de cet organe constitutionnel.

La loi instituant le Haut conseil de défense des droits de l’Homme et de l’État de droit souligne que « l’absence de désignation de représentant due au défaut de proposition par l’entité source ne saurait constituer un obstacle à la constitution du HCDDED et à son fonctionnement normal et régulier ». Le pouvoir Exécutif a toutefois décidé de ne pas procéder à l’installation de cette entité constitutionnelle qu’une fois tous ses membres officiellement désignés.

Le retard de l’entrée en fonction du HCDDED impacte par ailleurs sur la mise en place de la Haute cour de justice (HCJ), qui selon une décision de la Haute cour constitutionnelle (HCC) en 2015, doit avoir ses membres au complet avant de pouvoir être opérationnel. Le représentant du Haut conseil de la défense de la démocratie est pourtant le seul attendu pour pouvoir mettre en place la HCJ. L’installation de cette dernière figure pourtant parmi les conditionnalités d’instances internationales telles que l’Union européenne (UE).

Garry Fabrice Ranaivoson