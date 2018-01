Exaspérés. Les transitaires, devant dédouaner des véhicules de type camions au port de Toamasina, se disent lassés des procédures administratives au niveau du ministère des Transports. Ils se plaignent notamment de la lenteur du traitement de dossier pour la délivrance d’une « attestation de conformité à la mise en circulation des véhicules », un document nécessaire pour pouvoir dédouaner un véhicule. « Le dédouanement des camions et cars d’un poids total en charge supérieur ou égal à 3, 5 tonnes est subordonné à l’obtention préalable de l’attestation de conformité à la mise en circulation délivrée par le ministère chargé du transport et à l’ancienne présentation de la carte grise étrangère », indique en effet la direction générale des Douanes.

« Nous adressons une demande au secrétariat général du ministère des Transports et envoyons le dossier complet à Antananarivo, le rapport d’inspection recevable original délivré par Gasynet, la copie du connaissement, la carte grise originale, le PV de constatation de la sécurité routière, ici à Toamasina, le certificat de cession (acte de vente) », explique un transitaire basé à Toamasina. « Seulement, le traitement du dossier prend des jours si celui-ci ne doit prendre que 48 heures au maximum », indique encore notre source. Un autre transitaire se plaint alors des pertes encourues par les frais de magasinage car c’est seulement après l’obtention de cette attestation qu’un dépôt de déclaration en douane peut se faire. « Ils prennent jusqu’à quinze jours pour traiter et délivrer cette attestation », précise cette deuxième source qui continue que les frais de magasinage au port est de 90 000 ariary par tranche de quinze jours pour un véhicule.

Gratuit

Mais un autre transitaire révèle que cette attestation n’est signée et n’est disponible que moyennant « un petit cadeau ». « Donner cent mille ariary ou cent trente mille ariary pour accélérer la délivrance de cette attestation devient presque une habitude car nous sommes pressés de dédouaner le véhicule. Il y va de notre professionnalisme auprès de nos clients qui peuvent très bien choisir une autre société commissionnaire », révèle le transitaire. Une accusation réfutée par la responsable. « Tous les services que nous fournissons sont gratuits. Je ne fais que la saisie informatique du dossier. Le traitement prend en général 48 heures. Cependant, je tiens à préciser que les dossiers incomplets ne seront pas traités », explique Dorette Rahari­nirina, responsable du traitement des dossiers, à la direction des Transports terrestres, au ministère des Transports.

À son tour, le secrétaire général dudit ministère, Landry Michael Ramarojohn, dit signer les attestations qui lui parviennent et les retourner au service de traitement au fur et à mesure qu’il les finit. Nommé depuis le 27 septembre 2017, il semble ignorer ce qui se mijote dans certains services. « Il m’est impossible de connaitre tous les propriétaires des véhicules indiqués dans les dossiers car les uns sont domiciliés à Antanifotsy, d’autres à Fianarantsoa, par exemple, pour ainsi exiger telle ou telle somme de leur part pour que je signe les attestations », explique-t-il. Le nombre de demandes d’attestation de conformité à la mise en circulation va, en moyenne, de cinquante à deux-cent cinquante, en fonction de l’arrivée des camions au grand port.

Mirana Ihariliva