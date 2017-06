À la cinquantaine d’associations sportives, culturelles, patriotiques, à caractère d’automobile déjà existantes, est venue s’ajouter une autre, depuis le mois de juillet 2016. Sa dénomination est quelque peu particulière, car cette fois, il s’agit de la marque Land Rover.

Le premier grand rassemblement s’est tenu au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina, 24 juin, durant le salon de Grand tuning de l’indépendance. Une belle occasion pour tous les membres de se retrouver et de parler des perspectives de l’association. « Le but est d’abord de regrouper tous ceux qui sont fans des tout terrain Land Rover, et surtout tous ceux qui possèdent la marque. Ensuite, il faut faire connaissance entre passionnés, organiser des balades ou des manifestations mais aussi constituer une bourse d’échanges de pièces autos et de documentation », explique Tiana, l’un des membres du club.

Étonnante voire détonante, cette constellation des plus beaux modèles de la marque, dont des pièces uniques jusqu’ici cachées au grand public, se veut le reflet de la vision des amateurs et fanatiques de la voiture Land Rover. L’association prévoit d’organiser une autre rencontre ce samedi 1er juillet, à l’espace Dera Tsiadana, toujours avec des destinations et événements nouveaux. Land Lovers Mada Club compte actuellement quarante membres actifs.

S. R.