Le tribunal administratif a tranché. L’opposition au sein du conseil municipal

a obtenu gain de cause et le terrain d’Andohatapenaka ne sera donc pas une fourrière.

Annulation. Tel est le verdict du tribunal administratif, à Anosy, concernant la décision du conseil municipal, du 29 juillet 2016, d’utiliser le terrain d’Andoha­tapenaka, dont la propriété est revendiquée par la société Tiko, comme fourrière municipale.

Le tribunal administratif, dans sa prise de décision s’est, notamment, basé sur l’article 85 de la loi relative aux ressources des Collec­tivités territoriales décentralisées (CTD), aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes. Cette disposition prévoit, notamment, que « toute convocation du conseil est signée par son président. (…) Elle est adressée par écrit aux mem­bres du conseil (…) mentionnant l’ordre du jour et accompagnée d’une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération. (…) Les débats du conseil ne peuvent porter que sur les points adoptés à l’ordre du jour ».

Gouvernance

Les plaignantes que sont les conseillers municipaux Lalatiana Ravololomanana, Lalatiana Rakotondrazafy et Véronique Rajerison, affirment que le projet de faire du terrain d’Andohatapenaka une nouvelle fourrière municipale, « n’a pas été inscrit à l’ordre du jour ». Le sujet a, en effet, été inscrit « à la dernière minute », dans les thèmes à débattre et décisions à prendre, durant la réunion du conseil d’Anta­nanarivo, le 29 mai 2016.

Le conseil municipal où le parti « Tiako i Madagasi­kara » (TIM), est archi-dominant a décidé d’accepter la proposition du groupe Tiko « de mettre à la disposition de la commune urbaine d’Anta­nanarivo (CUA), son terrain à Andohatapenaka, pour en faire une fourrière municipale ». Une initiative qui, au regard des faits de l’époque, avait, surtout, pour idée de court-circuiter un projet présidentiel de faire des lieux une gare routière et d’utiliser une partie, pour la construction d’une portion de la rocade d’Andohatapenaka.

La situation a entrainé une querelle féroce entre Marc Ravalomanana, ancien président, désigné depuis, conseiller spécial de son épouse Lalao Ravalomanana, maire de la capitale et l’État, par le biais du ministère auprès de la présidence chargé de l’Aménagement du territoire. « Le conflit entre les dirigeants de la CUA et le ministère ne nous concerne pas. Nous, nous dénonçons la mauvaise gouvernance dans la gestion des affaires de la commune », a déclaré Lalatiana Rakotondrazafy.

« Pour nous, la question concernant le terrain d’Andoha­tapenaka n’est plus d’actualité. Nous voyons que, malgré l’opposition du propriétaire des lieux, une route y a été construite. Je tiens, du reste, à souligner qu’une révision de la loi s’avère nécessaire car, les adversaires du maire durant les élections ne doivent pas siéger au sein du conseil municipal. Cela n’entraine que d’incessantes querelles politiques. Concernant la décision du tribunal administratif, je ne ferai aucun commentaire pour ne pas remettre en cause l’indépendance de la justice »,

a réagi, pour sa part, le colonel Faustin Andriam­ba­hoaka, président du conseil municipal.

Un des points, fréquemment, pointés du doigt par les opposants au sein du conseil municipal est l’amalgame entre les affaires dans la gestion des affaires communales et familiales, par le couple Ravalomanana, ainsi que des intérêts politiques du TIM avec ceux de la capitale. Devant la presse, à l’issue de l’audience d’hier, l’absence de transparence dans la gestion des finances de la CUA a, également, été dénoncée. Lalatiana Rakoton­drazafy a, même, appelé à une descente de l’Inspection générale de l’État (IGE), pour contrôler les comptes municipaux.

Garry Fabrice Ranaivoson