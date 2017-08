Educateur passé par le collège Saint-Michel Amparibe et le collège Saint-François Xavier, le frère Domenico Fazio est mort vendredi.

Le frère Domenico Fazio est décédé vendredi, à l’âge de 74 ans. Educateur de renom, il s’agit d’une grande figure du sport. Il a passé vingt-cinq ans au collège Saint-Michel Amparibe, entre 1960 et 1985. On lui doit en grande partie la fondation de l’AS Saint-Michel, célèbre pour les performances de ses sportifs dans diverses disciplines, en football, en judo et autres… Par la suite, le frère Fazio s’est déplacé du côté de Fianarantsoa. Il y a passé quinze ans auprès du collège Saint-François Xavier, entre 1985 et 2000. Au total, il aura dédié quarante ans de sa vie au service des jeunes, dans le cadre de l’enseignement et de l’éducation à travers le sport.

Le Frère Fazio s’est également illustré par ses actions sociales. Très proche du Père Pedro, qui a créé le centre Akamasoa à Andralanitra, lui aussi a fondé le FIMPIVA dans la capitale de la Haute Matsiatra ou « Fikambanana Mpitarika Varamba », ainsi que le

centre « Fandana. » Avec cette association, il a passé sept ans dans le domaine social, pour aider les plus démunis à Fianarantsoa.

Parmi les nombreux athlètes qu’il a pris sous son aile figure Rosa Rakotozafy, ancienne gloire de l’athlétisme et actuelle directrice du sport fédéral au ministère de la Jeunesse et des Sports.

Sens de la discipline

« Une personne simple, toujours prête à aider son prochain. Très strict aussi, il m’a transmis son sens de la discipline. Je ne serai pas ce que je suis aujourd’hui sans lui. Il m’a prise en charge, notamment pour mes études au SFX Fianarantsoa, où je pouvais également m’entrainer. Il était comme un père pour moi. À côté, il a également aidé beaucoup d’autres sportifs. Il s’est aussi grandement investi dans le social, à travers l’association Mpitarika Varamba », se remémore-t-elle à son propos.

Le corps du frère Fazio a été amené au collège Saint-Michel Amparibe, pour une veillée, samedi soir. Une messe en son honneur s’y est tenue. Hier matin, sa dépouille a été déplacée à Fianarantsoa. Et enfin, il sera inhumé ce mercredi, à Fandana, une localité à 70km de la capitale de la Haute Matsiatra, selon sa dernière volonté. Dans un message laissé avant sa mort, il invitait l’Etat à aider les personnes en qui il a confié ses réalisations, afin de poursuivre les efforts qu’il a fournis.

Haja Lucas Rakotondrazaka