L’ancien président de la République Albert Zafy est décédé à l’île de La Réunion, hier. Un accident vasculo-cérébral l’a terrassé à l’âge de 90 ans.

Adieu monsieur le professeur. « Le pays est en deuil ». « Le père de la démocratie, à Madagascar, s’en est allé ». « L’un des hommes

d’État pour qui j’ai le plus d’estime ». Voici quelques exemples de phrases entendues ou lues, hier, à l’annonce du décès du professeur Albert Zafy, ancien président de la République.

La triste nouvelle a été annoncée officiellement par la présidence de la Répu­blique, sur son site web et sa page Facebook. « L’ancien président Albert Zafy, est décédé hier, à 11 heures 10 minutes, heure de Madagascar, à l’hôpital Saint-Pierre, La Réunion », rapporte la dépêche publiée, en milieu de journée. Un accident vasculo-cérébral (AVC) ischémique, qui s’est mué en AVC hémorragique a eu raison de l’ancien chef d’État.

Chirurgien cardiologue, au grade de professeur, l’ancien enseignant de la faculté de médecine d’Antananarivo a été foudroyé par un malai­se mercredi matin. Si ses proches ont essayé de garder une certaine discrétion sur l’origine du mal de l’ancien chef d’État, la thèse de l’AVC a, finalement, été confirmé par Serge Zafi­mahova, homme politique, et membre de sa famille, hier, à Mahazoarivo.

Après avoir été admis en soins intensifs à la policlinique d’Ilafy, le professeur a été évacué à l’île de La Réunion, jeudi, pour y subir une opération devant désobstruer un vaisseau sanguin cérébral. Une décision prise car, étant donné l’âge avancé d’Albert Zafy, un suivi postopératoire était nécessaire. Le matériel nécessaire ne serait pas encore, disponible, à Madagascar, selon Serge Zafimahova. Un voyage de non retour pour l’ancien Président qui a rendu l’âme sur son lit d’hôpital.

Père de la démocratie

Que ce soit dans la presse audiovisuelle, ou sur les réseaux sociaux, l’annonce du décès du professeur Zafy, a été accompagné de nombreux hommages. Au milieu de toutes les réactions, un qualificatif est, toutefois, à retenir : « Il est le père de la démocratie à Madagascar ».

Son empêchement par l’Assemblée nationale, confirmé par la Haute cour constitutionnelle (HCC), le 4 septembre 1996, est encore, dans toutes les têtes, étant donné qu’il s’agissait d’une première dans les annales politique du pays. L’histoire retiendra, cependant, que le premier Président de la troisième République, s’est distingué par son attachement à la démocratie et à l’État de droit.

Les observateurs affirment qu’Albert Zafy, aurait pu éviter d’être évincé par les députés par la dissolution de la Chambre basse. Une option qu’il n’a, toutefois, pas prise. Pareillement, l’homme au chapeau de paille, aurait eu des raisons de con­tester les résultats du deuxième tour de l’élection présidentielle de 1996-1997, où il a été défait par son ancien rival politique Didier Ratsiraka, ancien Président. Une fois de plus, Albert Zafy s’est tu.

La société civile et le monde de la presse doivent beaucoup au chirurgien cardiologue, démocrate. Tran­chant avec la deuxième République, socialiste et la censure systématique, la troisième République, a appliqué à la lettre, la liberté d’expression, de presse et d’association. « Liberté et égalité devant la loi », est, justement, la devise de son parti, l’Union nationale pour le développement et la démocratie (UNDD).

Un exemple jamais réitéré, jusqu’ici, est que l’homme au chapeau de paille, avait laissé son principal adversaire politique, Didier Ratsiraka, intervenir par téléphone, durant plusieurs minutes sur les médias nationaux. Le mandat d’Albert Zafy, a boosté le décollage de la presse privée et des organisations de la société civile (OSC), ou encore, des partis et associations politiques.

Avec la disparition de l’homme au chapeau de paille, c’est un des rares exemples d’homme d’État malgaches épris d’éthique, respectueux des libertés et droits individuels qui tire sa révérence. Comme le soutient une des nombreuses réactions faites hier, un grand patriote s’en est allé. Un jour sombre pour le pays et la démocratie.

Garry Fabrice Ranaivoson