Outre l’allocation des subventions, les grandes villes revendiquent leur autonomie financière. En face, l’État se défend en invoquant le manque de moyens et, un éventuel manque de confiance quant aux capacités des CTD.

Échanges houleux. Les participants à la cérémonie d’ouverture du colloque international sur les finances locales ont assisté à une prise de bec, entre les représentants de l’État central et les grandes villes de Madagascar. Les circonstances de l’événement ont néanmoins permis d’imposer la courtoisie. Les phrases, les mots prononcés durant les séries de discours et devant la presse, ensuite, à l’hôtel Carlton, Anosy, n’en étaient pas moins incisifs.

Lalao Ravalomanana, maire d’Antananarivo, a envoyé la première salve. De par son statut de première magistrate de la ville hôte du colloque, l’ancienne Première dame a profité de son discours d’ouverture pour plaider en faveur de la décentralisation budgétaire et l’autonomie financière des communes. Une revendication reprise par Paul Razana­kolona, maire d’Antsirabe, et président de l’association des maires des grandes villes, lors d’une interview en marge de la cérémonie d’ouverture.

L’élu de la Ville d’Eaux a pesté contre le fait que les termes de la loi sur les Collec­tivités territoriales décentralisées (CTD), limitent grandement la latitude des communes. « Il faut la changer », a-t-il lancé. À la tribune, la maire d’Antananarivo a enchaîné les assauts, prenant en exemple ses tourmentes à la tête de la capitale.

« La plupart des collectivités à Madagascar connaissent des problèmes liés à la limitation des moyens financiers et matériels et n’arrivent pas à faire des investissements pour répondre aux besoins réels et aux attentes légitimes de la population. À titre d’exemple, la Commune urbaine d’Anta­nanarivo, en dépit de son statut particulier (…) n’a reçu aucune subvention de l’État depuis ma prise de fonction (…) », a-t-elle lâché devant les deux chefs de l’Exécutif.

Ayant studieusement préparé son discours, vraisemblablement, elle a renchéri en soutenant que si dans la majorité des pays d’Afrique, 16% des recettes publiques vont directement aux communes ou les CTD, à Madagascar, ce chiffre n’est que de 3% tout au plus. Dans leur réplique aux revendications des grandes villes de Madagascar, le président de la République et le Premier ministre, ont mis en avant l’insuffisance des moyens.

Responsabilité partagée

« Ce n’est pas une question d’autonomie. L’autonomie est là, elle a été décrétée. C’est l’insuffisance des ressources. Que ce soit au niveau global, c’est-à dire national, qu’au niveau local. Je suis tout à fait d’accord, lorsque l’on paie des impôts, on a besoin de voir des résultats. Mais est-ce qu’on en a suffisamment ? », a répliqué le chef de l’État. Pour le locataire d’Iavoloha, la clé du problème serait de faire des efforts pour augmenter le taux de pression fiscale.

Devant la presse, le chef du gouvernement a repris l’argument présidentiel concernant l’insuffisance des moyens à disposition de

l’État ne lui permettrait pas d’augmenter les subventions. « Les demandes de madame le maire sont légitimes. Seulement, nous ne pouvons pas donner ce que nous n’avons pas », a-t-il déclaré. Dans sa plaidoirie, la maire de la capitale a, cependant, défendu que l’autonomie financière constitue l’une des meilleures solutions pour faire face à la limitation des moyens.

Le locataire d’Iavoloha, dans sa prise de parole, a concédé qu’en Afrique subsaharienne, le système de décentralisation est caractérisé par des structures administratives relativement centralisées. Sur sa lancée, le chef de l’État, a envoyé une réflexion selon laquelle : Pourquoi ça a été comme ça depuis des années ? (…) peut-être qu’on ne faisait pas encore confiance aux capacités des Collectivités à gérer des projets, des investissements. Face aux journalises, le maire d’Antsirabe a soutenu, que l’État fasse des contrôles quotidiens, ce n’est pas un problème. Donnez-nous juste l’autonomie financière.

Poussé par les circonstances à jouer l’arbitre de la joute verbale d’hier, Harald Gehrig, ambassadeur d’Alle­magne, a déclaré : Chacun a sa part de responsabilité pour que les choses aillent mieux. L’essentiel c’est de ne pas accuser, mais de comprendre vraiment les contraintes de chacun. Chacun doit gérer ses ressources de façon transversale.

