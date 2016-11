Un projet devant inculquer la culture de résultat et de transparence au niveau des CTD a été lancé lundi. L’État central en aurait également besoin.

Bonne gouvernance. C’est ce que compte, visiblement, inculquer l’État central aux collectivités territoriales décentralisées (CTD), les communes notamment, par le biais du projet Mesure de performance et de transparence financière des CTD.

Présenté officiellement lundi, ce projet, selon les informations communiquées, consiste à mettre à la disposition des autorités décentralisées « un outil de prise de décision fiable et un outil d’information pour la population ». Il devrait ainsi mener à la constitution de base de données relatives à la transparence financière, au niveau de chaque commune et

l’identification d’incitateurs de performances de la gouvernance locale.

« Ainsi, des documents d’analyse financière fiables et des outils de mesure de performance seront consultables en permanence », soutient le communiqué de presse du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, qui pilote le projet. Dans son discours de lancement du projet, au siège du Fonds de développement local (FDL) à Anosy, Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre et ministre de l’Intérieur a déclaré que « la bonne gouvernance implique une utilisation à bon escient des ressources. (…) Cela implique la transparence et des résultats ».

Redevabilité

Au locataire de Mahazo­arivo d’ajouter : « En tant que contribuable, le peuple est roi ». Une manière de dire aux quelques maires présents à la cérémonie de lundi qu’en tant que bailleur et consommateur des services publics, le citoyen, en vertu de la redevabilité, a un droit de regard sur la manière dont les deniers publics sont utilisés et ses résultats. Ce que vise justement le projet ministériel. Pareil projet pourrait être nécessaire pour les institutions et entités publiques qui composent l’État central.

Redevabilité, transparence et impératif de performance semblent, en effet, des concepts méconnus par ces entités. L’impact sur la population des programmes trimestriels d’Initiative de résultat rapide (RRI) reste pour l’heure, sensiblement léger. Pour le citoyen, avoir accès aux informations relatives à la gestion et l’usage des deniers publics au sein des institutions et ministères, est une entreprise quasi-impossible. Même les journalistes doivent négocier, voire batailler dur pour y parvenir.

L’usage à bon escient des deniers publics est, par ailleurs, difficilement palpable. Un sentiment de gabegie des hauts responsables domine au sein de l’opinion publique. Une impression que l’opacité cultivée autour de la gestion des fonds publics ne fait que renforcer. Au niveau de l’État central, le principe que « le contribuable est roi », comme l’a lancé le Premier ministre, semble également méconnu, voire renié des responsables, à tous les niveaux de l’administration publique. Et pourtant, charité bien ordonnée commence par soi-même.

Garry Fabrice Ranaivoson