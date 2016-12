L’Observatoire de la vie publique met en exergue les omissions dans l’application de la décentralisation. Son communiqué indique une omnipotence du pouvoir central face aux CTD.

Moins d’État, mais mieux d’État. « En d’autres termes, passer de l’administration directe à une administration au service du développement local autocentré », c’est ce que l’Obser­vatoire de la vie publi­que (SEFAFI) suggère pour la concrétisation de la décentralisation.

Une décentralisation qui, à la lecture du communiqué de cette organisation civile publié lundi, s’apparente plus à une déconcentration déguisée en l’état actuel des choses. « (…) si le gouvernement s’entête à gérer les ressources de façon déguisée, arrêtons de parler de décentralisation », lance le SEFAFI. Pour l’Observatoire de la vie publique, l’adoption au forceps des textes sur la décentralisation n’a rien apporté à sa concrétisation, ni même amélioré les conditions des collectivités décentralisées.

« Sortir une loi est une chose, la mettre en pratique en est une autre », ou encore, « pour un gouvernement qui promeut la mise en œuvre de la décentralisation, honorer ses engagements est le minimum des choses », argue le SEFAFI. Il tacle aussi le Comité local de développement (CLD), et le fonds à hauteur de 200 millions d’aria­ry par district, qui devrait l’accompagner. De son point de vue, le CLD est devenu la scène d’une lutte entre les députés et le chef de district « qui relève de la déconcentration », pour influencer la gestion du Fonds local de développement (FLD).

Faible

Le SEFAFI déplore que, dans le cadre des CLD, les communes ne peuvent que se résoudre à soumettre des « projets prioritaires ». Le communiqué de lundi affirme que « la maitrise des ressources destinées aux investissements des communes (…) échappe à ces dernières et revient donc au pouvoir central, par le biais des districts (…) ». Les chefs de district, en principe, sont en effet les ordonnateurs du FLD. Un rôle qui, au regard de la missive, pourrait revenir au chef de région, si l’on fait le parallèle avec une logique de décentralisation.

Le fait que le pouvoir ne soit pas encore parvenu à mettre en place les autres structures décentralisées que sont les régions et les provinces, justement, a aussi été dénoncé par le SEFAFI. Un héritage des précédentes administrations, que celle de Rajaonarimampianina tend à perpétuer. « Depuis douze ans, les gouvernements successifs ont été incapables d’organiser une élection au niveau des collectivités intermédiaires prévues par la Constitution », souligne l’Observatoire.

Les communes sont pourtant « trop faibles pour tenir un dialogue constructif avec le gouvernement (…) et influencer ce système qui vient d’en haut », constate-t-il. Dans sa missive, le SEFAFI avance quelques pistes de solutions pour avancer vers une décentralisation effective, comme s’inspirer des pratiques des communes bien gouvernées afin de renforcer les communautés de base. « Avec l’appui de partenaires internationaux, certes, mais quelques localités sont parvenues à une autonomie financière et administrative, comme prévu dans les textes », affirme-t-il.

« L’émergence des régions comme CTD [Collectivité territoriale décentralisée] intermédiaires pourra aider à cette dissémination des bonnes pratiques. Il serait souhaitable que leur mise en place se fasse par élection directe, compte tenu des enjeux de développement, de cohérence et de synergie identifiés à ce niveau. On réservera l’élection indirecte aux seules provinces, afin de renforcer leur rôle de coordination. Ainsi, l’action combinée des trois niveaux des CTD pourra peser davantage dans les négociation de financements, au profit du développement économique des territoires », suggère l’Observatoire de la vie publique.

Garry Fabrice Ranaivoson