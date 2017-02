L’association des maires des communes rurales a rejoint le pouvoir central. Le dessein pourrait être purement technique, mais peut être aussi stratégique.

Entraide ou calcul politique. L’association des maires élus dans les communes rurales de Madagascar décident de grossir les rangs des partisans du pouvoir. Faute de moyens, ils sont contraints de trouver une entente avec le pouvoir central, pour acquérir «un certain privilège», dont le financement de leurs projets de développement local. « Nous sommes convaincus qu’il faut travailler main dans la main avec l’État. Il faut raffermir cette relation avec le pouvoir pour mener à bien le développement de chaque localité »,

a avancé hier Nelson Rakotomalala, représentant des maires élus dans la région Itasy.

Outil politique

Des représentants des maires issus des communes rurales de Madagascar se sont réunis hier, au centre de formation (CEFOM) à Maibahoaka Ivato. L’ordre du jour a été focalisé sur la mise en place d’un comité ad’hoc pour établir le fondement de l’association des maires issus des communes rurales de la Grande île.

Selon ce représentant des maires de la région Itasy, qui est l’un des initiateurs de ce projet, « l’objectif est aussi de mettre en valeur chaque bonne volonté de ces élus d’aider le pouvoir central à atteindre son objectif ». Satisfait de cette démarche, Vonison Andrian­jato, ministre de la Communi­cation et de la relation avec les institutions considère que la mise en place de cette association des maires élus dans les commune rurales, majoritairement issus de la formation politique HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasi­kara), est « un des outils politiques nécessaires au dévelop­pement du pays». « Maintenant, on peut avancer ensemble pour mettre en marche notre objectif », s’enthousiasme le ministre.

Malgré tout, cette démarche est une preuve accablante d’une mauvaise gestion de la mise en place d’une décentralisation «effective». Une autre assemblée générale, qui réunira les maires issus des communes rurales de Madagascar sera prochainement tenue à Antana­narivo.

