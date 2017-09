La propagation des feux est à craindre en cette intersaison. Une vigilance absolue est recommandée.

La saison d’hiver s’achève, celle de l’intersaison s’installe. C’est aussi la saison des feux de brousse et des incendies. Dans un communiqué concernant la fin de l’hiver 2017, envoyé samedi, la direction des exploitations météorologiques a relancé une vigilance absolue face au risque de feu, « pareillement qu’à l’intersaison 2016, où plusieurs cas de feux de forêts et incendies ont été détectés et répertoriés ». « Les conditions météorologiques sont propices au développement du feu et facilitent leurs progressions dans l’espace, pendant l’intersaison. Le niveau de vigilance est le même pour toutes les régions», a expliqué Rivo Randrianarison, chef prévisionniste.

L’incendie a déjà fait plus de cinq cent victimes dans deux quartiers d’Antanana-rivo-ville, en une semaine. Au petit matin du 27 août, les cases en bois de cent quatre vingt-sept personnes ont disparu dans le feu à Andohatapenaka. Dans le début de soirée du 31 août, le feu s’est aussi déclenché dans le fokontany de Mahavoky. Le bilan y est plus lourd. Les feux qui ont touché des habitations en bois se sont propagés dans quatre maisons en dur. Ceci a fait trois cent quatre vingt-sept sans-abri et deux blessés.

Difficile intervention

À la fin du mois de septembre 2016, vingt six incendies ont été répertoriés depuis le début de la même année. Cinquante cinq personnes y ont perdu la vie et mille huit cent individus en sont devenus des sans-abri, selon le rapport du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme.

L’extinction des feux demeure, par ailleurs, une problématique majeure à Madagascar. Dans le centre-ville d’Antananarivo, le plan de construction sauvage rend difficile l’intervention des sapeurs pompiers, selon le lieutenant-colonel Michel Rabemanantsoa, chef de corps des sapeurs-pompiers à Antananarivo-ville. C’était le cas à Mahavoky où ses équipes ont mis du temps à pénétrer dans le lieu du drame, faute d’accès. Et 75% des bouches d’incendie ne seraient plus fonctionnelles, les 5% seraient enfermées dans des propriétés privées, selon une source auprès des sapeurs pompiers. En dehors de la ville, et notamment, dans les zones enclavées, la majorité des communes ne disposent pas de caserne de sapeurs pompiers. Lors d’un incendie d’un hôtel à Foulpointe, en 2016, il a fallu dépêcher les sapeurs pompiers de Toamasina, à une cinquantaine de kilomètre, pour éteindre les feux. Il était trop tard, la plupart des bungalows ont été déjà calcinés.

L’intersaison s’étend du mois de septembre à octobre, le niveau de vigilance sera encore plus élevé au mois d’octobre. Les sapeurs pompiers et les prévisionnistes invitent tout un chacun à faire attention au feu.

Miangaly Ralitera