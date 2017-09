L’application de la politique culturelle dans la Grande île reste un sujet pointilleux pour des acteurs culturels. C’est en vue de pouvoir y apporter la lumière qu’un débat a eu lieu, hier.

Profession­nalisation». C’est dans ce sens que la thématique du débat sur la politique culturelle a été conduite hier, à l’Is’Art Galerie Ampasa­nimalo, dans le cadre du Dago Festival. Un moment de partage entre trois illustres personnalités de la scène culturelle actuelle, en l’occurrence, Serge Henri Rodin, enseignant chercheur à l’Université d’Antananarivo et académicien, Désiré Razafindrazaka président du comité d’organisation du festival international Madajazzcar et enfin Vahömbey Rabearison qui a arboré hier la casquette de « Senior consultant en ingénierie culturelle » selon ses précisions. L’association Amis du Patrimoine de Madagascar était aussi de la partie.

Un panel de conférenciers d’exception, modéré par notre confrère Andry Patrick Rakotondrazaka a partagé avec l’assistance le b-a-ba du concept de politique culturelle en recherchant la meilleure façon de l’appliquer dans le contexte malgache.

Durant leur intervention, les trois personnages ont pu exposer de diverses manières, leurs avis relatifs à ce concept, notamment sur les textes de loi ayant déjà été amendés, et ce, par rapport à cette politique culturelle mais qui peinent à se concrétiser jusqu’à présent. D’un autre côté, une comparaison avec la république du Centrafrique a été évoquée par le senior consultant en ingénierie culturelle, en ce qui concerne l’adoption d’une politique claire, compréhensible et accessible à tous les acteurs de ce secteur.

Offensive et solidarité

« Ayant eu l’occasion de contribuer à la conception de cette politique dans ce pays africain en tant que consultant, j’ai la conviction que, nous aussi, nous sommes déjà sur le bon chemin, quand on constate cette jeune génération d’acteurs culturels qui fait bouger les choses en ce moment. Face à des institutions étatiques qui peinent à nous soutenir pour la valorisation de notre culture, il nous faut être plus audacieux, voire offensifs pour faire entendre nos voix » souligne Vahömbey Rabearison.

Certes, les trois intervenants ont des conceptions différentes en ce qui concerne la politique culturelle ou la culture tout court. Cependant, leurs avis se rejoignent tous sur le fait qu’il est indispensable de professionnaliser ce secteur afin qu’il puisse réellement apporter de la valeur ajoutée dans le développement du pays. A ce sujet, Serge Henri Rodin de mettre l’accent sur la professionnalisation du métier d’acteur culturel notamment en prenant exemple sur la réussite « populaire » du festival Somaroho dernièrement. Par ailleurs, « Il serait intéressant de songer à l’industrialisation de la culture et de ne plus rester à un niveau artisanal, en faisant preuve de solidarité quant à sa pérennisation, notamment pour qu’un marché bénéfique pour chaque acteur culturel en émerge » conclut Désiré Razafin­drazaka en appuyant sur le fait de trouver un modèle économique compatible avec le contexte malgache, en citant comme illustration, l’adaptation du festival international Madajazzcar aux besoins du consommateur malgache.

« J’invite le public, notamment les jeunes à se fédérer, à constamment créer et à produire. À l’instar de nos jeunes du Dago Festival, du Craam et du département Médiation Culturelle de l’université d’Antananarivo », clôt Serge Henri Rodin.

Harilalaina Rakotobe