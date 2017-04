La conseillère du président de la République est rentrée de son évacuation sanitaire dans la nuit, de samedi. De l’aéroport d’Ivato, elle aurait été directement conduite à l’hôpital d’Ampefiloha.

Le retour. La scène s’est dérou­lée à 23 heures 40. « Un aéronef médicalisé », selon un communiqué du ministère de la Communication, a atterri, à l’aéroport d’Ivato. À son bord « Claudine Razaimamonjy, opératrice économique, ses deux filles et l’agent pénitencier qui l’a accompagné pour son évacuation sanitaire à l’île Maurice », affirme une source avisée.

Une ambulance du Cen­tre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andria­navalona (CHU-HJRA) l’avait attendue à l’aéroport. « (…) Claudine Razaimamonjy a, immédiatement, été placée sous traitements médicaux intensifs à l’HJRA (…) », ajoute le communiqué ministériel, « comme indiqué dans le dossier médical, établi par ses médecins traitant à l’île Maurice ». La pro­prié­taire de l’A&C hotel est, actuellement, dans une chambre du service neurochirurgie, sous la surveillance d’agents pénitenciers.

Un étranger a le droit à quinze jours sans visa, à Maurice. Le retour de Claudine Razaimamonjy intervient donc, peu avant que son droit de séjour ait expiré. Accusée de détourne­ment de deniers publics, de corruption et de favoritisme, la femme d’affaires a été placée sous mandat de dépôt par la Chaîne pénale anti-corruption (CAPC), le 7 avril. C’est justement suite au prononcé de sa détention provisoire que la conseil­lère du chef de l’État a eu un malaise.

Ce qui l’a amenée à être conduite au service des urgences du CHU-HJRA, avant de s’envoler pour Maurice, le 10 avril à 3 heures 30, afin de se soumettre à « une angiographie cérébrale ».

Reprise

Sa situation de prévenue impose, toutefois, que des procédures soient respectées, à son retour, avant d’être admise à l’HJRA. Procédures nécessaires, également, pour l’autorisation de s’envoler pour une évacuation sanitaire.

« Elle aurait dû être, préa­lablement, conduite à la maison d’arrêt d’Antanimora pour que son retour soit constaté », soutient une source au sein du syndicat des agents pénitentiaires. Une explication reprise par Fanirisoa Ernaivo, syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), sur le plateau d’une station privée de la capitale, hier. Le retour s’est déroulé sous les yeux « d’un directeur auprès du ministère de la Justice, du directeur général de l’administration pénitentiaire et du directeur du CHU-HJRA », indique une source informée.

Le ministère de la Communication affirme, par ailleurs, que « des médecins nationaux l’ont auscultée à son retour et ont ainsi, décidé de donner suite au souhait de leurs pairs mauriciens ». Le membre du syndicat des pénitenciers souligne, pourtant, qu’« il est nécessaire qu’elle se présente physiquement à la maison de force. La présence du responsable de l’administration pénitentiaire, ou du médecin à l’aéroport ne permet pas d’y déroger. Le médecin de la prison doit, par la suite, examiner son état. C’est à lui de dire si une nouvelle hospitalisation est nécessaire ou non ».

Quoi qu’il en soit « Comme la prévenue est de retour, à Madagascar, son instruction auprès de la Chaîne pénale, ainsi que, les enquêtes sur les autres affaires qui la concernent au Bianco devraient pouvoir reprendre sans obstruction », réagit la présidente du SMM. Des enquêtes sur six dossiers concernant Claudine Razaimamonjy sont en cours au Bianco. Deux d’entre eux ont amené la CPAC a prononcé une détention provisoire, le 6 avril.

Contacté, Jean Louis Andriamifidy, directeur général du Bureau d’Ambo­hibao, a déclaré que l’audition du boss de l’A&C hôtel sur ces quatre affaires se fera dès qu’elle sera rétablie. « Laissez la Justice faire son travail. (…) Le dernier mot appartient à la Justice (…) Attendons l’expiration de son séjour (…). Lorsqu’elle sera de retour au pays nous verrons ce que la Justice décidera », a déclaré Solonandrasana Olivier Mahfaly, Premier ministre, vendredi. Le communiqué ministériel renchérit que « c’est à la justice de poursuivre l’instruction (…) ».

Garry Fabrice Ranaivoson