Avec leur Foton Tunland, Davonjy et Sandy Solofonirina ont réalisé une saison mémorable, conclue avec une place de vice-champion au général.

Quand on dit chinois, les gens pensent souvent à de la contrefaçon et des produits de mauvaise qualité. Davonjy et Sandy Solofonirina ont prouvé le contraire et ont effacé définitivement cette mauvaise réputation.

Avec leur pick-up Foton Tunland, ils viennent de s’adjuger le titre en catégorie 4×4 T2M, à l’issue du Rallye International de Madagascar de ce weekend, ainsi que la place de vice-champion au classement général. « Le Tunland est l’un des meilleurs 4×4 en Chine. Le moteur Cummins a prouvé sa fiabilité. La puissance me satisfait grandement. Et aussi, depuis le premier rallye, nous nous sommes penchés sur la liaison au sol, également très important en rallye, en installant notamment des amortisseurs King », confie l’expérimenté Davonjy, un des meilleurs pilotes quand il s’agit de rouler sur propulsion, comme il l’a déjà démontré dans le temps au volant d’une Peugeot 504.

Sur les sept manches de l’exercice 2016, le Foton a atteint la ligne d’arrivée à six reprises. Par trois fois, il a terminé en tête de la catégorie T2M, lors du rallye Asacm Indray Andro en juin, lors du rallye du Boeny en août et lors du rallye One Day Event D-Max en septembre. Leur seul accroc, une sortie de route, pas trop grave fort heureusement, survenue durant le rallye Helix Pure Plus en octobre.

Retour fracassant

Davonjy et Sandy n’ont plus couru ensemble depuis plusieurs années. Et il faut l’avouer, ils ont réalisé un retour fracassant en compétition, cette année. Leur batail­le avec Freddy Rakoto­manga et Yachine Adam sur Isuzu D-Max a régalé tous les inconditionnels de la discipline depuis le mois de mai. Et dire qu’il s’agit seulement de leur toute première saison à bord du Foton Tunland.

« Après avoir bouclé la dernière spéciale du RIM, on a vraiment eu du mal à y croire. On n’en revenait pas encore. Au début, on se disait qu’on était novices en catégorie T2M et on voulait juste titiller Freddy et Haja Danielson (Ndlr : Great Wall Wingle). Mais de là à penser qu’on deviendrait cham­pions, on ne s’y attendait pas du tout. Nous tenons à remercier Ocean Trade de nous avoir fait confiance et de nous avoir donné la chance de courir avec le Foton », affirme, pour sa part, Sandy.

À l’issue du RIM, dimanche après-midi, les félicitations ont plu de toutes parts pour le couple Davonjy-Sandy. Et il le mérite bien.

Haja Lucas Rakotondrazaka