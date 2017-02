C’est le rendez-vous de prédilection pour tous les férus de danse urbaine.

« Battle For Peace Ambony Ambany » revient avec une quatrième édition plus riche.

Un événement d’envergure internationale illustre le talent et la créativité des jeunes danseurs de la Grande île.

« Battle For Peace Ambony Ambany » coordonnée par l’association Dance Team Madagascar fait honneur à cette discipline artistique contemporaine et fédérative de la jeunesse qu’est la danse urbaine. Il réunit les différents B-boys d’Antananarivo, de Toamasina, de Fianaran-tsoa, de Tuléar, d’Ambositra, d’Antsirabe, de Morondava et de Mahajanga. S’affirmant comme un tournoi de danse fraternel, mais également un festival à part entière, il est porté par la thématique de la paix.

« Battle For Peace Ambony Ambany » qui entame sa quatrième édition fait vibrer au rythme des pas de danse de ses participants de la ville des Mille, qui, à partir de ce jour et tout au long de ce week-end, fera de la capitale le terrain de jeu de ses artistes. L’évènement se découvre continuellement comme une plateforme exclusive d’échanges, de découvertes et d’expérimentations artistiques pour les artistes de danse urbaine du pays, mais également pour des danseurs internationaux de divers horizons.

Depuis hier, des ateliers ont ainsi eu lieu au sein de l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely durant lesquels les festivaliers du « Battle For Peace Ambony Ambany » ont pu rencontrer les invités internationaux. Hier après-midi, la danseuse Niki Tsapos de la Suède ainsi que Sanni Laine de la Finlande ont déjà eu le plaisir de découvrir le niveau des danseurs urbains nationaux.

Un tournoi enjoué

Se destinant principalement aux danseurs confirmés, les ateliers promettent de contribuer à l’épanouissement des artistes de la danse urbaine malgache.

« C’est ma première fois à Madagascar, mais j’ai déjà l’habitude de voyager partout dans le monde pour découvrir d’autres danseurs passionnés comme moi. J’avoue que je suis agréablement surprise de l’engouement que les jeunes locaux ont pour la danse urbaine, et j’ai hâte d’en voir plus » confie la danseuse et chorégraphe suèdoise Niki Tsapos. « Pour ma part, j’en attends énormément des échanges que l’on va faire avec les danseurs nationaux. Je suis tout aussi excitée de collaborer et surtout de créer avec les danseurs malgaches » souligne la finlandaise Sanni Laine.

À partir de ce jour, la préparation de la restitution de ces ateliers, rentrant dans le cadre du projet « Artpreneurs» débute. Demain matin, les ateliers accompagnés d’une prestation freestyle face au public, se poursuivront avec, entre autres, la Compagnie Zora Snake, Niel Storm Robitzky et Nikiouvert, sur le parking de l’IFM. Vers 18 heures, un spectacle de danse avec les invités nationaux et internationaux se découvrira sur la scène de l’IFM Analakely. Le clou du spectacle, pour cette quatrième édition de « Battle For Peace Ambony Ambany », se tiendra au Gymnase Couvert Mahamasina tout au long de la journée du dimanche. Le concours de show inter-école de danse, le concours show inter-établissement, le concours show-pro, le Battle bboying 8vs8, le Battle AmbonyAmbany 2 vs 2, le Kids Battle pour les plus jeunes et la Créative Battle pour les plus inspirés, sont au programme de cette journée qui s’annonce festive.

Andry Patrick Rakotondrazaka