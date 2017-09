Une rencontre artistique inédite promet d’émerveiller à la fois les yeux et l’ouïe du public. C’est ce qui attend les férus de danse contemporaine, ce week-end.

Deux pièces pour le prix d’une. Reflétant chacune poésie, charme et grâce, « Human & Esperanto » sublimera la scène du Cercle Germano-Malgache (CGM) à Analakely, ce 30 septembre à 15 heures. Ce spectacle qui s’affirme comme une ode à l’amour, à l’espoir et à l’humanité, est porté par deux chorégraphes d’exception qui ont mis un point d’honneur à promouvoir la richesse culturelle de la Grande île à travers cet art sur la scène internationale. « Human & Esperanto » voit le jour grâce à l’initiative de Gwen Rakotovao, danseuse franco-malgache vivant aux États-Unis, de passage au pays, et de Saroy Rakoto­solofo. Ensemble, elles exposeront, deux créations propres à elles-mêmes et réflétant leur personnalité.

Hommage aux traditions

Saroy Rakotosolofo présentera la pièce « Human », tandis que Gwen Rakotovao s’illustrera avec « Esperanto ». Cerise sur le gâteau, la chanteuse Imiangaly se joint à elles pour sublimer l’instant de sa voix et de sa musique, et les retrouver sur la scène du CGM à Analakely.

Ensemble c’est un trio de charme, doué de créativité sans limite qui se forme.

« On est très fières de s’être retrouvées dans ce spectacle, car il s’agit pour nous d’un moment privilégié, à travers lequel on peut conjuguer nos créativités. Pour ma part c’est toujours un grand plaisir de rencontrer le public national et de partager avec lui ce message important que je prône avec la danse », confie Gwen Rakotovao

Malgré son titre anglo-hyspanique, « Human & Esperanto » s’affiche comme un véritable hommage à la culture et aux traditions malgaches, de même qu’à deux visions complémentaires vis-à-vis de la promotion de l’art et la danse en général.

D’un côté, Saroy Rakotosolofo embarquera le public pour une épopée envoûtante et rythmée à travers « Human ».

De l’autre, Gwen Rakotovao, affiche « Esperanto », son deuxième solo et avec lequel elle soulève des questionnements autour de la diversité culturelle. Enfin, Imiangaly réserve aussi quelques surprises pour l’auditoire, elle qui met un point d’honneur à faire valoir la culture malgache par le biais de sa musique.

