Le Festival 321 retrouve le public. Le talent et la créativité des jeunes danseurs contemporains sont essentiellement mis à l’honneur.

Cet événement s’offre comme une scène exclusive, conviviale et fraternelle, accordant plus de place à la vision des jeunes créateurs chorégraphiques. Le Festival 321 a officiellement débuté sa deuxième édition au Tahala Rarihasina à Analakely, hier et se clôturera le 3 septembre. Plus rythmé et s’annonçant d’entrée comme étant toujours aussi divertissant, le festival laissera comme à l’accoutumée, la part belle à de riches découvertes pour tous les férus de danse contemporaine.

Portée essentiellement par deux compagnies de danse de renom, la compagnie Rary et la compagnie Lovatiana, l’essence du Festival 321 reste ainsi la promotion de la danse contemporaine et l’octroi aux créateurs chorégraphiques d’un temps de réflexion en matière de danse. « À travers ce festival, on entend mobiliser tous les danseurs et les accompagner dans leur processus de création. C’est pourquoi, pour cette deuxième édition, on a redoublé d’efforts pour que la majorité puisse jouir d’une scène et d’une plus ample visibilité auprès d’un large public », affirme la chorégraphe Lovatiana Rakotobe. Le festival initié en 2014 se présente toujours comme un projet d’accompagnement pour les chorégraphes et les danseurs qui souhaitent s’affirmer sur la scène artistique.

Bien au delà de la première édition du Festival 321, cette année le public aura droit à une programmation deux fois plus garnie.

Doublement enrichie

En effet, près d’une trentaine de projets chorégraphiques portés par une bonne quarantaine de danseurs et de chorégraphes ont été présentés aussi bien à travers des compagnies qu’en individuel, en duo ou en groupe. « Depuis le début de l’année, des séances d’accompagnement et de coaching des projets

chorégraphiques sélectionnés pour ce festival, ont eu lieu, et l’heure est venue pour le public de les découvrir. Originalité, persévérance et respect de la différence seront grandement mis en avant », souligne Lovatiana Rakotobe.

Pour son ouverture officielle hier, le public présent devant le Tahala Rarihasina à Analakely s’est ainsi délecté des créations de six compagnies où musique du terroir a, entre autres, accompagné danse contemporaine et capoeira, pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Dans divers lieux et institutions culturelles de la ville des Mille, le Festival 321 fidèle à lui-même, captivera et enivrera en continu curieux et amateurs de danse de tout âge. En plus du Tahala Rarihasina, l’Institut français de Madagascar (IFM), le Tranom-pokonolona Isotry et l’école primaire public Bernard Canut à Faravohitra accueilleront le festival, tout au long de cette semaine.

Pour sa part, l’IFM accueillera une conférence et des pièces inédites conciliant théâtres et chorégraphies le 31 août à 10 heures et à 19 heures, le 1er et le 2 septembre également à 19 heures et durant toute la journée du 3 septembre à partir de 10 heures. Aujourd’hui, le festival convie le public au Tranom­pokonolona Isotry dès 10 heures. Des compagnies d’envergure nationale de Mahajanga, Toamasia et Antsirabe se présenteront aussi durant le festival, de même que des invités internationaux venus de Mayotte, la Réunion, Maurice, Zimbabwe et Mozambique. Place donc à la danse !

Andry Patrick Rakotondrazaka