« Jary », un projet artistique inédit se portant sur le monde de la danse, projette

de conjuguer la créativité des danseurs malgaches et mauriciens.

Le projet « Jary», initié par la compagnie Rary, voit le jour pour le plus grand plaisir des férus de danse contemporaine. Sa réalisation s’inscrit dans l’optique d’élargir les échanges entre les artistes malgaches et mauriciens tout en contribuant à l’épanouissement des danseurs et chorégraphes de l’océan Indien, en général. « Jary » promeut l’émergence de la création et de l’écriture chorégraphique des danseurs nationaux. Ceci étant, ce dernier a la particularité de s’ouvrir à une plus large communauté d’artistes en fédérant en son sein des artistes de l’île Maurice à se joindre à l’aventure.

« Madagascar et son île voisine ont toujours su tisser ensemble des liens artistiques et culturels. C’est particulièrement à travers la danse et, ce, grâce à la confiance et au dynamisme de Jean Renat Anamah, directeur artistique et chorégraphe de la compagnie Danse Cité à Maurice» souligne Ariry Andriamoran­tsiresy, directeur de la compagnie Rary. Le projet est actuellement en cours à l’île Maurice, le temps d’une résidence de création

jusqu’au 4 juin.

Amitié fructueuse

L’essence même de ce projet réside dans l’amitié des deux chorégraphes Ariry Andriamorantsiresy et Jean Renat Anamah. Ensemble, ils entendent forger une nouvelle génération de danseurs aussi bien pour la Grande île que pour l’île Maurice à travers leur compagnie respective. D’ici le 4 juin, les deux chorégraphes entreprendront des ateliers artistiques à Maurice. Ils y convient des artistes de disciplines diverses à faire valoir leurs talents. Danseurs, musiciens, chanteurs, plasticiens, sculpteurs… ils se plairont à sélectionner un talent particulier qui poursuivra la seconde étape du projet dans la Grande île, au mois d’août.

Le projet bénéficie du soutien du « ANT Funding Grant from Pro Helvetia » de Johannes bourg. Deux pays et deux îles pour deux fois plus d’émerveillement à travers la danse contemporaine, le projet « Jary » resplendit d’une fraternité et d’une solidarité unique.

Andry Patrick Rakotondrazaka