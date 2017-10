Égayer une scène culturelle opprimée par une pandémie. C’est dans cette optique que le festival de danse contemporaine « Voambolana - Labdihy » se découvre à partir de ce jour.

Deux manifestations artistiques pour le prix d’une, c’est ainsi que se redécouvre cet événement enchanteur en ode à la danse contemporaine qu’est le Festival « Voambolana - Labdihy ». Initié respectivement par deux compagnies de danse émérites, d’un côté la compagnie DihyArivelo pour « Voambolana » et la compagnie Rary pour « Labdihy ». Ces deux festivals ont tenu à joindre leur force et leur créativité pour une promotion plus épanouie de l’art de la danse auprès d’un plus large auditoire.

De même, dans l’optique de développer et d‘enrichir les formes chorégraphiques existantes, par le biais de la recherche, où les échanges et le partage binationaux, voire internationaux, priment.

Ayant officiellement débuté au début de cette semaine sous la forme d’une résidence de création, regroupant des sommités de la danse contemporaine nationale, entre autres Ariry Andriamoratsiresy, Geraldine Leong, Judith Manantenasoa ou encore Harivola Rakotondrasoa, le festival « Voambolana - Labdihy » ouvre officiellement ses portes du côté de Manjaka Ilafy à partir de ce jour. Là où il promet émerveillement, grâce et poésie à travers la danse, le tout porté par une programmation bien garnie où exposition, spectacles et carnaval seront à découvrir.

Un bol d’air frais

Contre vents et marées, loin de la cacophonie du centre ville, où les problématiques autour d’une certaine épidémie font rage, ce savant melting-pot d’inventivité artistique qu’est « Voambolana - Labdihy » promet un bon bol d’air frais au public tout en fédérant tous les férus de danse contemporaine à laisser libre court à leur talent, mais aussi pour contribuer à dynamiser la vie artistique et culturelle d’Ankadikely et Manjaka Ilafy. D’où sont, d’ailleurs, majoritairement originaires les membres de la compagnie DihyArivelo.

Sur le slogan « Tout pas de danse peut s’écrire et tout mot peut se traduire en mouvement », le festival propose une approche plus didactique de la pratique de la danse. « Sensibiliser le public à la nécessité de mettre en valeur la diversité par le biais de l’écoute et du respect mutuels à travers la pratique artistique. C’est là l’essence même de ce genre d’événement » souligne Ariry Andriamoratsiresy.

Le festival qui s’ouvre également à différentes disciplines artistiques et aux artistes venant de toute autre localité et région, d’ici jusqu’à samedi. Pour aujourd’hui, le festival commence à 10h avec la présentation d’une exposition inédite autour de la danse contemporaine, suivie d’un spectacle de danse et de poésie à 10h 30.

Cet après-midi, une porte ouverte pour découvrir des créations inédites, aura lieu de 14h à 17h. Notamment celles de Rivo Randria­narison, du danseur Andry Te, du Projet Dihy réalisé en solo par Harivola Rakoton­drasoa ainsi que la compagnie Lovatiana qui y présentera la pièce « Voninkazo adaladala ».

Andry Patrick Rakotondrazaka