Nette victoire de Stefauto à domicile. Cette formation tamatavienne vient de remporter son dixième titre de championne de Madagascar samedi après-midi, au gymnase couvert du centre régional de la jeunesse et des sports à Toamasina.

Les protégées du coach Sely Didier ont également pris leur revanche après la défaite en phase éliminatoire, par deux sets à trois face à l’équipe championne d’Anala­manga. En finale, Stefauto 501 arrache la victoire après seulement une heure et quatre minutes de jeu, sur une large victoire de trois sets à rien (25/22, 25/15, 25/19).

Pourtant l’équipe de Toni Randriambao a ouvert la marque et a mené 6 points à rien avant que Stefauto n’arrive à inscrire son premier point. La bande à Jessy impose ensuite son rouleau compresseur d’attaquantes, entre autres la gauchère Lalah. Lors de la finale, cette dernière était encore toute fraîche, car elle n’a intégré le championnat qu’en phase finale. Les contre-attaques bien placées de Jessy et Annick ont aussi empêché Hoby et consorts de marquer.

Le club hôte décroche ensuite le deuxième set. Ses joueuses se sont senties à l’aise devant leur public, et ont assuré leurs services et contres, tandis que le camp adverse s’est troublé en réception. Avec les passes tendues rapides ou flottantes de Nadjima, l’impressionnante Lalah n’a fait que placer sans difficulté la balle dans la partie vide du terrain de VBCD.

Les volleyeuses de Stefauto 501 ont joué comme à l’entrainement, lors du troisième et dernier set de la finale. Le coach Sely Didier a même aligné quelques remplaçantes. Du côté de Volley­ball Club Diamant, une de ses pièces maîtresses, Clarel, a du quitter le jeu suite à une foulure à la cheville. Dans leur gymnase, les Tamata­viennes étaient en démonstration, se montrant efficaces en service, attaque et défense.

«On avait bien préparé ce championnat. On s’est entrainé intensivement, cinq fois par semaine », a mentionné Sely Didier à l’issue de la finale. « Le retour des nos piliers comme Jessy et Carmela nous a permis d’imposer nos jeux, et de maitriser sans soucis nos adversaires…On a essayé en même temps de roder les jeunes. Nos avantages résident toujours dans l’expérience par rapport à ce genre de rencontre de haut niveau », a-t-il ajouté.

La remise de trophée pour l’équipe championne féminine et sa dauphine n’a pas pu avoir lieu, suite à l’interruption de la finale masculine, suivie de la réunion d’urgence du comité de contrôle du championnat. Ces clubs finalistes entameront sans attendre la préparation à la coupe des clubs champions de l’océan Indien, qui se tiendra aux Seychelles du 3 au 9 décembre.

S.R.