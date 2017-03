La Plateforme d’Intervention Régionale de l’océan Indien achemine du matériel supplémentaire à Madagascar pour aider la Croix-Rouge malgache.

Après l’envoi la semaine dernière de 2 300 kits de reconstruction de l’habitat, 700 kits

supplémentaires sont actuellement au départ de La Réunion. Au total, la PIROI aura déployé 60 tonnes de matériel à partir de son entrepôt régional de Sainte Marie. Cet appui, qui s’ajoute aux moyens mobilisés depuis l’entrepôt d’Antananarivo, permettra à la Croix-Rouge malgache d’assister 25 000 personnes affectées par le cyclone Enawo.

Pour rappel, la Croix-Rouge malgache, en coordination avec la Fédération Inter­nationale de la Croix-Rouge, a établi un plan d’action sur 9 mois axé sur la reconstruction de l’habitat, la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement.

Résilience

Le dernier bilan émis par le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) en date du 17 mars fait état de: 81 décès, 18 personnes disparues et 433 985 personnes affectées.

L’appui de la PIROI aux opérations de la Croix-Rouge malgache est possible grâce au soutien de l’Ambassade de France à Madagascar, des Forces Armées de la Zone Sud de l’océan Indien, du ministère des Affaires Étrangères et du Développement International français et de la Région Réunion. Au cours des dix dernières années, plusieurs millions de personnes ont été affectées par des catastrophes naturelles dans la région du Sud-Ouest de l’océan Indien, une grande partie de ces aléas extrêmes était des cyclones.

Pour la Piroi, «il est primordial d’agir sur la réduction des risques de catastrophes auprès des populations afin d’accroître leur résilience. Cette approche préventive permet d’épargner des vies et de

protéger les acquis du développement.»

© JIR