Les sinistrés du cyclone Ava ont été hébergés dans des tentes ou dans des bureaux de fokontany. Ils y resteront jusqu’à ce qu’ils aient la possibilité de se relever.

Nous n’avons pas pu emporter grand’chose sauf quelques ustensiles de cuisine, un lit, les couvertures. Nos biens sont complètement engloutis dans l’eau. Sans les aides alimentaires offertes par les bienfaiteurs, nous n’avons rien », affirme Perline Rasoamiadana, une habitante de Soavina. Actuellement, cent cinquante sinistrés du cyclone Ava, restent encore dans les sites d’hébergement à Soavina. « La plupart des sinistrés ont dû rentrer chez eux, malgré l’humidité à l’intérieur de leur maison, car il n’y pas d’endroit où mettre les animaux domestiques comme les canards, les poules et le bétail. De plus, les sinistrés sont touchés par la grippe. Environ 50 % des enfants sont enrhumés et sont atteints de maladies dues à l’humidité. Heureusement que le personnel au niveau du centre de santé de base collabore étroitement avec la population et consulte tous les sinistrés », raconte Perline Rasoamanohina, chef fokontany de Vahilava.

Elle ajoute que personne n’est couvert par une police d’assurance alors chacun fait de son mieux pour redémarrer. Il y a, entre autres, la réparation de la maison pour ceux dont les toits se sont envolés ou les clôtures se sont effondrées. La plupart des sinistrés survivent avec des petits boulots comme lessiveuse, tireur de pousse-pousse ou pêcheur. « Mon mari gagne un peu d’argent tous les jours pour que nous puissions survivre. J’ai repris mon métier de lessiveuse car l’eau a diminué et la pluie s’est arrêtée. Nous ne pouvons rien faire d’autre, il faut surmonter les épreuves », raconte Justine Rakatondrasoa, sinistrée à Ankorondrano Andrano-mahery.

La plupart des pères de famille parmi les sinistrés d’Ankorondrano Andrano-mahery survivent de la pêche de poissons d’eau douce. Ils ont repris leur activité une fois que l’eau a diminué. Dans les régions comme Toamasina, les gens ne perdent pas espoir. « Heureusement que le niveau de l’eau a baissé et qu’on a pu assainir l’intérieur et l’extérieur de la maison. Mais les enfants ont la grippe et souffrent de certaines maladies comme la diarrhée. À 19 heures, une longue file de patients se forme à l’hôpital. Un vent chaud souffle intensément après le passage du cyclone », raconte Monique Be, habitant de Toamasina.

Des vivres

Environ quarante sinistrés enregistrés dans la région Analamanga, ont rapporté un communiqué du Bureau nationale de gestion des risques et de catastrophes (BNGRC). Ils sont repartis dans plusieurs sites dont ANS Ampefiloha, Ankazomanga Andraharo, Ankorondrano Andranomahery, Soavina, EPP Anosibe, EPP Amboditsiry, Andohatapenaka I ,II et III, Tsaramasay, Soaviamasoandro et Manjakamiadana, Antehiroka , Antandrokomby et Ampanefy. À part les aides, des vivres ont été repartis depuis 6 janvier dans toutes les régions de Madagascar. L’ensemble des vivres fait état de 195 tonnes de riz et 82 tonnes de légumineuses. Les dons distribués et gérés par le BNGRC viennent de différentes entités.

Mamisoa Antonia