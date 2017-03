Le cyclone Enawo touchera terre au début de la semaine prochaine. Des vents forts au Nord et de la chaleur intense au centre sont aussi annoncés.

Baptisée Enawo, cette tempête tropicale modérée s’est formée hier à 10 heures. Elle se trouvait à 703 kilomètres au Nord-Est de Sambava avant-hier à 15 heures, selon le bulletin cyclonique spécial de la direction générale de la Météorologie,. « Elle est accompagnée d’un vent de 65 km/h et d’une rafale de 90 km/h, et se déplace suivant la direction Ouest Sud-Ouest avec une vitesse de 18 km/h », précise Solonomenjanahary Andrian­jafinirina, chef prévisionniste de la direction générale de la Météorologie à Ampan­drianomby. « La tempête est prévue frapper Madagascar lundi et mardi et toucher aussi la partie Sud Ouest du pays », poursuit-il.

« Une alerte vent fort est annoncée pour Antsiranana I et II, Sava, Analanjirofo et Atsinanana, en raison de la persistance de l’anticyclone. Cette alerte est accompagnée d’une alerte Forte Houle pour les mêmes régions dans la journée d’aujourd’hui (hier) et de demain (aujourd’hui). Les usagers de la mer sont ainsi priés de cesser toute activité durant les dates précitées surtout entre Vohémar et Toamasina. Le vent deviendra plus fort à partir de dimanche », selon, Tatiana Andry Arivelo, directeur d’exploitation météorologique.

Anticyclone persistant

La tempête tropicale modérée Enawo peut, par contre, causer une forte température sur les Hautes Terres centrales (HTC) à cause de la persistance de l’anti-cyclone, selon Samueline Rahariveloarimiza, directeur général de la météorologie. La température dans les HTC s’élève entre 17°C et 29°C, depuis hier. « Enawo peut causer une hausse de chaleur dans les HTC, et peut engendrer des amas nuageux et de petites pluies », poursuit-elle. Elle a aussi indiqué qu’Enawo est le deuxième cyclone qui touche la Grande Île après Dinéo.

Des journées portes ouvertes

Dans le cadre de la célébration de la journée Météorologique mondiale (JMM) le 23 mars et la clôture du 115e anniversaire de cette direction, la direction générale de la météorologie et le ministère du Transport et de la météorologie organiseront des journées portes ouvertes aux écoliers, lycéens et étudiants, du 20 au 23 mars à Ampandrianomby, avec un concours de Slam. Un concours de photos de nuages est lancé sur la page facebook de la « Météo Madagascar » jusqu’en mars 2018.

Fanomezana Rasolomahery