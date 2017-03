Le cyclone tropical Enawo pourra être celui qui menace sérieusement Madagascar. Il risque même de toucher Antananarivo.

Devenu cyclone tropicale intense, Enawo sera prévu menacer Antananarivo, le mercredi 8 mars et jeudi 9 mars. Selon le bulletin cyclonique spécial de la direction générale de la météorologie, hier à 15h30, elle se trouvait à 300 km au Nord-Est d’Anta­laha. « Elle est accompagnée d’un vent de 170 km/h et d’une rafale de 240 km/h. Elle se déplace suivant la direction vers l’Ouest Sud-Ouest avec une vitesse de 10 km/h », selon le chef prévisionniste de la direction générale de la météorologie à Ampan­drianomby, Nomen­janahary Andrian­jafinirina.

Le responsable a poursuivi qu’Enawo s’intensifie jusqu’à ce qu’elle touche la Grande île plus précisément entre Antalaha et Foulpointe en allant vers les Hautes Terres centrales (HTC), mercredi. Enawo entrera à Ambohitralalana (Antalaha) ce matin à 9h. Vers 17 h, il se dirigera vers Antsiatsia, Marontandrano, Maroadabo, Antanime­nabaka – Andila­mena, Amparafaravola, Anjozorobe, Sadabe, Anta­nanarivo (mercredi à 2h), Soamanandrariny, Antsirabe et Ambositra. « Un danger imminent (alerte rouge) est annoncé pour Sava et Analanjirofo, depuis hier. Les usagers de la mer sont ainsi priés de cesser toute activité surtout entre Toamasina et Antsiranana. Les écoliers, lycéens, étudiants ainsi que les travailleurs sont priés de rester chez eux dans un endroit sûr dans ces régions précitées », poursuit-il.

Selon le bulletin cyclonique de la météo, en raison de l’approche et l’atterrissage prévu de Enawo, Sava et Analanjirofo sont menacés par des fortes pluies.

Alerte cyclone

Le vent s’intensifie et l’anticyclone persiste en causant encore une hausse de température dans les HTC dont la température maximale est de 28° C. « Les HTC sont prévues recouvertes de pluies abondantes le soir (hier) jusqu’à mercredi. Un avis de menace (alerte jaune) pour Diana, Sofia, Alaotra Mangoro et Atsinanana et un avis d’avertissement (alerte vert) pour Boeny, Betsiboka, Bongolava, Analamanga, Itasy, Vakinan­karatra, Amoron’i Mania et Vatovavy Fitovianany», selon toujours le responsable. Après Enawo, un autre cyclone est en cours de formation à 2 000 km à l’Est de Toamasina.

Fanomezana Rasolomahery / Mamisoa Antonia