Prise au dépourvu. La fédération malgache de cyclis­me est perplexe suite au forfait de l’équipe nationale malgache au Tour de la RD Congo qui débute ce jour.

« On ne pourra pas participer au Tour de la RD Congo suite à un manque de sérieux des organisateurs. On devait avoir huit billets d’avion comme ils avaient annoncé au début du moi de mai. J’ai relancé vers la fin du mois mais on n’a plus eu de nouvelles. Il y a deux jours, ils nous ont dit de s’occuper des paperasses administratives. On ne peut plus rien faire comme ce fut le cas l’année dernière », explique Jean Claude Relaha, président de la fédération malgache de cyclisme qui a échangé les informations avec un correspondant de la fédération congolaise de cyclisme (Fecocy) en la personne de Guy Motayo.

La cinquième édition du Tour de la RD Congo démarre en principe aujourd’hui et la fédération malgache de cyclisme a été invitée officiellement par la Fecocy à participer à ce rendez-vous suite à une lettre de cette dernière signée par son président Sylvestre Motayo Mbela datée du 30 avril.

Malheureusement la Fecocy n’a pu honorer cette invitation. La presse sportive congolaise a même annoncé que l’organisation de ce Tour de la RD Congo laisse à désirer car un des principaux sponsors, à savoir la Bank of Africa, s’est retirée tout comme l’une des plus grandes brasseries en Afrique.

L’équipe nationale qui est composée de Célestin Rakotohasimbola, Jean de Dieu Rakotondrasoa, Mazoni Rakotoarivony, Tojonirina et Dama Miarantsoa reste donc à quai même si elle s’est préparée sérieusement pour ce Tour de la RD Congo.

À défaut de Tour de la RD Congo, les meilleurs cyclistes se donneront rendez vous ce dimanche du coté de la RN 4, pour une course en ligne de 130 kilomètre, comptant pour les championnats d’Analamanga 2017.

« On est prêt et les coureurs aussi pour vivre une belle course. Le départ est prévu à 10h du côté d’Andranotapahana sur l’axe Ambohidratrimo. Pas moins d’une soixantaine de coureurs sera attendue », rappelle Naly Ravelonarivo, président de la ligue régionale de cyclisme d’Analamanga.

Dina Razafimahatratra