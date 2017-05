Après un moment d’éclipse, Célestin Rakotohasimbola a refait parler de lui en dominant le tour de Masay. Un retour salutaire pour l’équipe nationale.

De belles empoignades. La course de vitesse or­ganisée par la ligue régionale d’Analamanga qui s’est tenue dimanche, sur le marais Masay, a tenu toutes ses promesses. On a recensé la participation d’une soixantaine de coureurs qui avait au menu, quatre-vingt kilomètres.

Au final, la victoire est revenue à Célestin Rakoto­hasimbola, du Vélo Club Antananarivo (VCA) qui a bouclé l’épreuve en 2h14mn33s. Un succès qui vient à point nommé pour Célestin. Depuis un certain temps, il n’a plus enregistré de bons résultats surtout si on se réfère à sa prestation, durant la dernière édition du Tour cycliste inter­national de Madagascar, au mois de décembre.

« On a vu un Célestin qui est en grande forme. Même s’il a pris de l’âge, il a prouvé, sur le terrain, qu’il reste un grand coureur qui a la particularité d’être un bon rouleur sur le plat en plus d’être un grand coureur », rappelle Naly Ravelonarivo, président de la ligue régionale de cyclisme d’Analamanga.

Si Célestin a pu franchir avec une grande aise la ligne d’arrivée, le gain de la seconde place était très disputé. Le public a eu droit à un sprint infernal entre Herimandranto Manovosoa du club de la Pharmacie d’Anosibe et Emile Randrianan­tenaina du club FCS Anosibe.

C’est finalement ce dernier qui est sorti vainqueur du duel, avec un temps de 2h14mn40s00′ contre 2h14mn40s50’. La quatrième place, quant à elle, est revenue au jeune Sandaniaina du club de la Pharmacie d’Ano­sibe (2h14mn42s). Bruno Randrianarimanana de Mbike, pour sa part, termine à la cinquième place (2h14mn43s).

Grande motivation

Depuis le mois de janvier, la ligue d’Analamanga a pu organiser sept courses longues de plus de 110 km chacune et a toujours recensé la participation d’une moyen­ne de soixante-quatre coureurs. La huitième qui s’est déroulée au marais Masay était une exception pour entretenir l’explosivité des coureurs. Le prochain rendez-vous pour les fanas de la petite reine est prévu le 11 juin avec la tenue du championnat d’Analamanga sur l’axe de la route nationale numéro quatre vers Ambohidratrimo, longue de 130 kilomètres.

« On attend beaucoup de ce championnat d’Analamanga. On a pu remarquer une plus grande motivation de l’ensemble des coureurs avec les changements de club de certains d’entre eux. On peut citer le cas de Jean Marc Rakotonirina qui a quitté les rangs du club Colas et qui a pu construire un autre club du côté d’Anosibe avec le FCSA ou il y a également Emile Randrianantenaina. Ces petits changements ont apporté de bonnes choses pour le cyclisme à Analamanga car les coureurs ont pu trouver le soutien nécessaire pour être en bonne condition de participer à des courses de grande envergure », termine Naly Ravelonarivo.

Dina Razafimahatratra