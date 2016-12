En gagnant trois étapes sur cinq, l’armada malgache compte jouer ses dernières cartes lors des trois prochaines étapes qui précèdent le tour d’Anosy afin de ravir le maillot jaune au Français Vincent Graczyk. Les Hollandais courront aussi pour la gagne.

Rien n’est perdu mais tout reste à faire. Au terme des cinq étapes disputées jusqu’à présent, les coureurs malgaches ont pu obtenir de francs résultats dans le cadre de la treizième édition du Tour cycliste international de Madagascar (TCIM). Deux étapes gagnées par Mazoni Rakotoarivony (Étape 2 : Critérium de Fénérive-Est et étape 3 : Brickaville – Moramanga), ainsi qu’une seconde place au classement. Il accuse un retard d’une minute vingt-quatre secondes sur le porteur du maillot jaune, le Français Vincent Graczyk. Sans oublier le succès de l’équipe nationale malgache Bank of Africa, leader du classement par équipes en considérant les temps combinés des trois coureurs Mazoni Rakotoarivony (2è), Dino Mohamed Houlder (6è) et Roger Randrianambinina (10è).

Une situation qui est loin d’être catastrophique pour les Malgaches mais qui subissent quand même une sérieuse pression, celle de maintenir déjà et de renforcer la deuxième place de Mazoni Rakotoarivony. Cela passera d’abord par des efforts considérables pour contenir les Hollandais Niels Van Der Pijl et Bob Van Der Hengel durant le critérium de 90km à Morondava. Si cet objectif est atteint, l’armada malgache pourra se focaliser sur la stratégie à mettre en place pour l’étape 7 de plat reliant Malaimbandy à Miandrivazo mais aussi et surtout durant l’étape 8 de montagne Miandrivazo-Mandoto.

Reconnaissance floue

Prévue longue de 115km, cette étape pourrait être raccourcie par les organisateurs et notamment par le directeur de course Laurent Bezault, consultant de l’Union cycliste internationale pour le continent africain. Les trente premiers kilomètres de route au départ de Miandrivazo sont en très mauvais état. Ainsi, au lieu de 115km, l’étape ne pourrait plus faire que quelque 85km. On imagine mal que les organisateurs n’aient pu effectuer une véritable reconnaissance de ce trajet, qui, à notre avis, est bien adapté plus pour des courses de vélo tout-terrain que pour des vélos de course en ligne. Ce raccourcissement désavantage d’entrée les Malgaches, lesquels sont plus à l’aise pour ce type d’étape et peuvent faire la différence en montagne. La portion qui serait enlevée constitue l’une des plus montagneuses du Tour.

« On doit vraiment courir en équipe pour aller chercher le maillot jaune. Personnellement, je me donnerai à fond comme toujours afin d’atteindre cet objectif, même si jusqu’ici j’ai déjà énormément donné. Il ne faut pas non plus faire une course trop tactique mais plutôt avoir les jambes qu’il faut pour s’adapter au mieux aux différentes situations de course », explique le premier Malgache du Tour, Mazoni Rakotoarivony portant le maillot Unicef mais également celui de Madauto du meilleur grimpeur.

Après la journée de repos d’hier des coureurs à Morondava, le critérium de cette ville long de 90km est très attendu par les quelques prétendants au titre de vainqueur du TCIM.

Texte et photos : Dina Razafimahatratra