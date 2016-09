La ligue régionale d’Ana­lamanga de cyclisme re­prend l’organisation des courses de préparation, en vues des prochaines compétitions d’envergure nationale et internationale, à savoir le Trophée des As, puis le Grand Prix de l’amitié en début novembre, ainsi que le Tour cycliste international de Madagascar, en décembre.

La ligue d’Analamanga a organisé ce dimanche, une course en ligne, sur la route nationale 1 longue de 80 km. Le coureur de Colas, Jean Marc, a franchi en premier la ligne d’arrivée et a bouclé la distance en 2h10’10’’. Il a été talonné de près par ses poursuivants, avec seulement une seconde de retard, en deuxième position, Tojo du club ACA 67ha (2h10’11’’) et le coureur du Jirama, Rapiste complète le podium (2h10’11’’40).

Le multiple champion, Jean de Dieu Rakotondrasoa alias « Ravoatabia » promet de faire un come back et prendra le départ de la prochaine course prévue le dimanche 2 octobre, au circuit fermé du marais Masay, dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de Pascal Félix, ancien cham­pion national.

S.R.