Malgré les promesses du gouvernement et la Constitution, la tenue des élections territoriales ne se fera pas d’ici tôt. La CENI se concentrera sur la présidentielle de 2018.

Sine die. La tenue des élections provinciales et régionales à Madagascar, prévue cette année, passe à la trappe. Les territoriales ne figurent plus dans les priorités du gouvernement, selon une source bien informée.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI), prévoit de boucler la révision de la liste électorale et de l’encadrement juridique des élections au plus tard au mois d’avril 2018, soit six mois avant les présidentielles.

De ce fait, l’organisation d’autres scrutins avant cette date n’est plus à l’ordre du jour. «Nous avons prévu une ligne de crédit pour 2017 sur l’organisation des provinciales et les régionales mais le gouvernement l’a effacée», confie un membre de la CENI. En effet, c’est le gouvernement qui est en charge de convoquer les électeurs trois mois avant le scrutin.

Ainsi, les préparatifs du prochain cycle électoral se focalisent sur la présidentielle de 2018, et sur éventuellement les législatives. Pourtant, la Constitution prévoit l’élection au suffrage universel des chefs de l’exécutif et les membres de l’organe délibérant au niveau des provinces et des régions. Les élus issus de ces deux structures figurent parmi les grands électeurs votant les sénateurs. Toutefois, après les communales et les sénatoriales de 2015, la suite du cycle électoral est mis en sourdine.

Calendrier bien défini

À l’issue du dialogue politique du gouvernement avec l’Union européenne en juillet 2016, le premier ministre a donné une période indicative sur la tenue du scrutin pour 2017. Il a, par ailleurs, déclaré que les provinciales et les régionales seront organisées dès que les conditions requises par la CENI seront réunies (…) notamment la révision du Code électoral. «Le gouvernement est prêt à soutenir la CENI dans toutes les démarches pour arriver à une élection crédible et transparente. Si toutes les conditions sont réunies, le gouvernement sera prêt à déterminer les dates des élections», a-t-il souligné après le dialogue politique avec l’Union Européenne tenue à Mahazoarivo le mois mars dernier.

Toutefois, les dispositifs pris, aussi bien sur le plan technique que financier, infirme cette intention annoncée. En effet, au vu de la loi de finances 2017, la ligne de crédit relative à l’organisation des élections y est absente. Selon une proposition émanant du gouvernement, la date du premier tour du scrutin présidentiel devrait se tenir vers la fin du mois de septembre 2018 et le deuxiè­me tour se tiendra à la fin du mois de novembre 2018.

Mission de l’OIF

La communauté internationale se mobilise au regard des axes d’action du projet de soutien au cycle électoral. Une mission des experts électoraux de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) est attendue à Madagascar vers la moitié du mois de mai prochain. Un cadre de coopération sur les préparatifs des élections entre l’OIF et la commission nationale électorale indépendante (CENI) est en phase de préparation. Selon le communiqué diligenté par la CENI sorti hier, Maki Sarr, l’ambassadeur de l’OIF a rendu visite à Hery Rakotomanana, président de la CENI, mardi dernier. En effet, lors de cette brève rencontre entre les deux personnalités, l’occasion a été saisie pour discuter de l’ensemble des préparatifs des élections, dont le scrutin présidentiel prévu en 2018. Afin d’éviter des conflits postélectoraux, cette mission technique composée d’experts électoraux de l’OIF a pour but de voir avec la CENI, une plus-value. Tout en considérant les recommandations prévues par le projet Sacem (Soutien au cycle électoral à Madagascar). Ce même communiqué émanant de cette entité chargée des préparatifs des élections à Madagascar, évoque «une ouverture à l’égard de l’OIF».

Andry Rialintsalama et Juliano Randrianja