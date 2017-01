Les fidèles de la FJKM se sont donné rendez-vous au Coliseum à Antson­jombe, hier. Il a été question des leçons à tirer du passé.

De manière subtile, certes, mais le message que l’Église FJKM a visiblement souhaité faire passer aux acteurs politiques, a été assez lisible. Dans le cadre d’un culte pour placer sous la grâce et la bénédiction de Dieu, la Nation, l’exercice 2017 du bureau de cette confession, ainsi que son président et sa famille, les politiciens ont été poliment rappelés à l’ordre.

Certains mots de l’homélie prononcée devant les milliers de fidèles présents au Coliseum, ont semblé s’adresser particulièrement aux politiciens qui sont venus en nombre, à Antsonjombe, dont Hery Rajaonarimam­pianina, président de la République et d’autres chefs d’institutions. Le culte de la personnalité que cultivent les acteurs de l’arène politique, par exemple, a été habilement fustigé.

Changement

Une mauvaise habitude qui fait que ceux qui sont au pouvoir, ne parviennent pas à tirer les leçons des mauvaises pratiques antérieures, tandis que ceux qui n’y sont pas ou en ont été écartés, ne font que proférer des critiques stériles et jeter la pierre. Dans sa prise de parole, le pasteur Irako Ammi Andriamahazosoa, président de la FJKM, a mis l’accent sur la nécessité de la prière pour remettre de l’ordre dans la vie de la Nation. « Notre pays peut être soigné. Prions ensemble pour notre pays », soutient-il notamment.

Durant les prières et le prêche, l’accent a été surtout mis sur l’objectif de résorber les maux de Madagascar. Ainsi, les acteurs politiques doivent savoir reconnaître leurs torts et ne plus refaire les mêmes erreurs. Mais aussi savoir pardonner, afin de remettre le pays dans la lumière. Certains mots prononcés, hier, ont ressemblé aux échos de ceux déjà lancés par d’autres confessions au sein du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM).

À l’instar de la FJKM, d’autres membres du FFKM ont déjà fustigé le fait que la chrétienté revendiquée et martelée à tous vents par les politiciens, ne se reflète pas dans la conduite des affaires de l’État, ni dans le jeu politique. Changement de la pratique politique qui figure pourtant dans les résolutions du processus de réconciliation qu’avait conduite le Conseil des Églises chrétiennes.

Garry Fabrice Ranaivoson