Claudio Tida reprend la main. Le pilote officiel Kawasaki-CT Motors s’est imposé, hier, à Imeriman­droso, lors du Cross Country Acerbis. Au terme de cette course d’endurance de deux heures et demie, il a retrouvé la plus haute marche du podium avec sa KXF-250. Et surtout, il a devancé son rival pour le titre, le jeune Ranty Ernest, pilote officiel Husqvarna-Motostore, au guidon d’une TC-125. Ce dernier avait réalisé le meilleur temps des essais chronos, samedi, en bouclant le tour du circuit de huit kilomètres en 10min08sec. Mais hier, il a dû s’incliner face à son ainé, auteur d’une course sans accroc. Les deux motards étaient à la bagarre vers la fin, quand Ranty a chuté lourdement. Ce qui a anéanti toutes ces chances de succès. Il a tout de même montré beaucoup de courage, en se relevant et en remontant pour terminer deuxième.

Vainqueur de la précédente manche, à savoir le MX Bira à Antsirabe au mois de juin, Ranty accuse un retard de 13 points sur Claudio, au classement général du championnat, avant ce Cross Country Acerbis. Suite à ce cinquième rendez-vous de l’exercice, il est désormais à 19 longueurs du pilote Kawasaki, qui se rapproche encore un peu plus d’une troisième

couronne consécutive. Aujourd’hui, Claudio est crédité de 215 unités contre 196 pour Ranty. Avec une telle avance, il peut se tourner vers cette ultime manche avec une certaine sérénité.

