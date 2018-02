La ligue d’Analamanga a organisé ce dimanche à Ankatso, son championnat de cross country. Les meilleurs défendront ses couleurs au championnat national à Arivonimamo.

Les militaires brillent chez les seniors hommes. Cosfa a raflé la médaille d’or et celle de bronze au championnat d’Analamanga de cross country hier, à Ankatso. Le coureur du Cosfa, Tsima Richard Tahianjanahary, fraîchement sacré champion de la section de Tana-ville, il y a une semaine, vient de confirmer sa suprématie en arrachant hier, le titre de champion d’Analamanga. Tsima a bouclé les 10km en 37’20’’, devant Rivosoa Hobilalaina Andrianirina de Cospn (37’42’’). Le policier a déjà occupé cette deuxième marche dimanche dernier. Un autre militaire, Hervé Patrick Onjaniaina complète le podium (37’46’’).

Chez les dames, Nanie Razafindrafara de 3FANS, championne nationale de l’épreuve en 2015, a franchi la ligne d’arrivée devant la médaillée d’or en 800m des derniers Jeux des îles de La Réunion, Marthe Ralisinirina de 3FB, championne de la section d’Antananarivo-ville. Nanie a parcouru les 10km en 46’16’’ tandis que le temps effectué par Marthe était de 46’42’’. L’athlète de la CNaPS, Mbolatiana Ramiandrisoa, vice-championne de la section, complète le podium avec au chrono 50’04’’.

3FANS a été le meilleur club du championnat en arrachant trois titres en tout. Outre celui des seniors dames, ce club a ravi celui des cadettes, signé Zina Raholinirina (4km en 15’32’’) ainsi que l’or des minimes filles remporté par Faratiana Razafindramaro (2km en 7’28’’). L’ASPTT a, quant à elle, gagné deux titres dont l’un chez les juniors garçons obtenu par Soloniaina Rivoarivonjy (8km en 30’38 ») et l’autre chez les minimes garçons, signé Nantenaina Andrianariseta (4km en 12’59 »).

Le titre chez les cadets a été arraché par Barison Totoarimanana du Garage Radom (6km en 20’45 ») et celui des juniors filles par Nantenaina Randriamam-pionona du club CAA (6km en 25’37 »).

Record de participation

Ce sommet régional a vu la participation de cent cinquante huit athlètes, un chiffre record dans l’histoire de ce championnat régional. « Les huit meilleurs athlètes du championnat d’Analamanga, avec un coach accompagnateur, seront pris en charge par la Fédération malgache d’athlétisme au championnat national de cross country », mentionne Johnson Rafenomanga, conseiller technique de la ligue d’Analamanga. Les dirigeants de la ligue trancheront, « mais les clubs ayant des athlètes qui ont fini dans le Top 10 de leur catégorie respective, pourront aussi envoyer les leurs, au frais de chaque club », ajoute le CTR Johns. La ville d’Arivonimamo de la ligue d’Itasy abritera le championnat national de cross country ce samedi 17 février.

Serge Rasanda