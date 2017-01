Le « lundi noir » du 26 janvier 2009, a soufflé ses huit bougies, hier. Comme tant d’autres, les responsables sont à l’abri de toute poursuite judiciaire.

Affaire classée La question s’impose lorsque l’on parle des faits marquants de la crise politique de 2009, notamment, de l’événement déclencheur du mouvement ayant conduit à l’éviction du pouvoir de Marc Ravalomanana, ancien président, du « lundi noir ».

En milieu de matinée, le lundi 26 janvier 2009, Andry Rajoelina, encore maire de la ville d’Antanarivo, chef de file de la révolution Orange, contestant les « dérives et excès », de l’administration Ravalomanana, décide de mener les milliers de personnes de la place de l’indépendance, Analakely, dans une marche vers Ando­ha­tapenaka, pour constater un vaste remblayage de rizières afin de construire une nouvelle usine du groupe Tiko. Sur le chemin, une grosse portion des manifestants se sont mis à caillasser, puis, vandaliser et incendier le siège de la radio et la télévision Madagascar (RNM-TVM).

Le coup d’envoi d’une série de casses incendiaires et, parfois, meurtrières ciblant le groupe Tiko et d’autres propriétés de Marc Ravalo­manana, tels que son groupe de presse. D’autres grandes enseignes commerciales ont, aussi, été victimes des pillards. Un saccs’est propagé dans les villes où se trouvaient la chaîne de grossiste Magro, les jours qui ont suivi ce « lundi noir ».

Réconciliation

Les victimes des casses, depuis, réclament réparation à l’État. Toujours actif sur la scène politique, l’ancien chef d’État use de toute son influence afin que des dommages et intérêts lui soient alloués.

L’absence de procédure judiciaire engagée pour faire la lumière sur cet événement et identifier les responsables ferme cependant la porte à toutes éventuelles indemnisations. Si les 8 ans du « lundi noir », ont sonné, hier, cela fait, également, huit années que le sujet a vraisemblablement été classé par les autorités. Le camp Ravalo­manana et Rajoelina, depuis la Transition, ne font que s’accuser mutuellement d’avoir été les commanditaires des casses.

Les scènes aperçues dans plusieurs quartiers de la capitale indiquent que les carnages ont été, systématiquement, déclenchés par des hordes de « gros bras ». La manière dont-ils ont manœuvré et choisi les établissements ciblés amenaient, effectivement, à penser qu’il s’agissait d’une escouade organisée de malfrats qui ont planifié leurs actions. En ces temps où la perspective des élections attise les rivalités politiques, les accusations mutuelles de la part des plus passionnés des fidèles respectifs de Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina reprennent afin d’espérer discréditer son vis-à-vis.

Vu que les autorités politiques et judiciaires ne semblent pas prêtes à engager des investigations au sujet du « lundi noir », cela pourrait se faire, en partie, dans le cadre du processus de réconciliation nationale. La nouvelle loi sur la réconciliation prévoit, en effet, parmi les attributions du Conseil de réconciliation Malagasy (CFM), l’indemnisation des victimes des crises. Les rédacteurs du texte soutiennent qu’« une investigation poussée devra, préalablement, être faite pour déterminer le montant des pertes, ou encore, si les dommages résultent réellement des crises », s’agissant des victimes des casses.

De prime abord, le CFM, sauf accusation portée devant elle n’aura pas vocation à rechercher qui est le responsable d’événement ayant conduit à la destruction et au vol de biens d’autrui, ou pire, la mort d’une ou plusieurs personnes. Et encore, cette investigation sera faite dans le but de déterminer si l’accusé, dans l’éventualité ou l’accusation s’avère confirmée, pourra bénéficier d’une amnistie ou non.

Garry Fabrice Ranaivoson