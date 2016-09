L’effondrement des cours du nickel reste un cauchemar pour les producteurs mondiaux. Pour y faire face, la société Ambatovy lève un pan de voile sur sa stratégie. Ainsi, la société minière applique une politique de réduction du coût de revient de son exploitation. « Le cabinet MacKenzie Wood indique dans ses analyses que seules les compagnies qui arrivent à abaisser leur coût de revient par tonne à environ 7716 dollars (soit 3,5 dollars la livre) peuvent continuer à affronter la période de crise jusqu’à la remontée des cours », a expliqué Lalaina Randrianarivelo, directeur de communication de la société, lors d’une visite de l’usine de la société vendredi.

Le départ de 338 em­ployés travaillant pour le compte de la société a été l’une des conséquences de cette mesure. Malgré tout, les quelques milliers d’emploi sauvegardés ne doivent pas s’inquiéter pour le moment. Les sourires sur les lèvres des employés de l’usine d’Ambatovy traduisent bien leur quiétude. « La révision du contrat des expatriés figure aussi dans cette politique de réduction du coût de revient », continue d’expliquer notre source.

Actuellement, le coût de revient de la société pour l’exploitation du nickel tourne autour de 5,2 dollars la livre. Ce qui est encore loin du prix recommandé par le cabinet MacKenzie Wood. « Il y a une limite dans cette mesure. Si le prix du nickel continue de dégringoler et que la baisse de coût a atteint sa limite, Amba­tovy passera à la vitesse supérieure en augmentant sa production au maximum », continue ce cadre de la société.

Ambatovy a commencé sa phase de production en 2012, et prévoit de produire annuellement environ 60 000 tonnes de nickel raffiné et 5 600 tonnes de cobalt raffiné, une fois arrivée à sa pleine capacité.

Lova Rafidiarisoa