Une association de malfaiteurs composée de cinq individus qui auraient été sur le point de réaliser une double attaque, aux alentours de 67ha, a été dépistée, samedi dernier. Traduits devant le parquet hier, tous les cinq ont été mis sous les verrous à Antanimora.

Cinq individus dont un cerveau sont soupçonnés de faits de braquage, se sont fait cueillir aux 67ha, samedi matin. Ayant déjà comparu devant le parquet hier, ils ont été placés en détention préventive à Antanimora. Un pistolet automatique de fabrication artisanale et un revolver avec six minutions ont été saisis sur eux. Ce commando de cinq braqueurs aurait déjà concocté deux nouvelles attaques dans le quartier des 67ha, dont un meurtre et un cambriolage. Un acheteur de véhicule ciblé, l’un des malfaiteurs se faisait passer pour le vendeur d’une Renault Kangoo qui aurait été écoulé à sept millions d’ariary, selon les informations recueillies. La tentative d’un double attentat a été déjouée et les bandits ont pu être alpagués, grâce à des filatures et des renseignements avérés, d’après les explications dépêchées par la gendarmerie de Talatamaty chargée de l’enquête, hier. « En fait, ils étaient six hommes, mais l’un d’entre eux a pu s’échapper durant la chasse, avec son arme à feu», a indiqué le lieutenant Fenosoa Ranaivoson, commandant provisoire de la compagnie de la gendarmerie d’Imerina central.

Chasse à l’homme

« Ils étaient les auteurs principaux du brigandage ayant fait un mort, qui s’est produit à Ambohibao, dans la nuit de samedi 15 avril. Deux d’entre eux ont été déjà écroués à Tsiafahy pour des actes criminels, si l’on s’en tient à leur dossier », a-t-il poursuivi.

L’un des braqueurs est activement recherché. L’enquête de la gendarmerie révèle que ce groupe de malfrats a déjà perpétré de nombreuses attaques à main armée doublées d’assassinat dans des zones périphériques de la ville. « Nous renforcerons toujours les chasses à l’homme pour mettre fin au gangstérisme, malgré une réduction de l’effectif enregistré au mois d’avril », a souligné le commandant du groupement de la gendarmerie de la région Analamanga, le colonel Ravoavy Zafisambatra.

Hajatiana Léonard